Las gafas de VR permitirán a los asistentes del Festival Aéreo de San Javier experimentar un vuelo con la Patrulla Águila

Este fin de semana San Javier está de celebración por el Festival Aéreo Internacional. La Ciudad del Aire vuelve a ser sede de un espectáculo que no deja a nadie indiferente. Quienes asisten o lo siguen mediante retransmisiones quedan maravillados con las aeronaves mostradas y, sobre todo, con las acrobacias de la Patrulla Águila.

En este sentido, en esta edición han querido dar un paso más allá y han desarrollado una aplicación que permitirá experimentar —mediante gafas de Realidad Virtual (VR)— de primera mano un vuelo con la Patrulla Águila.

Esta experiencia inmersiva se presentará por primera vez en el mencionado festival que tiene lugar desde este domingo 1 de mayo hasta el día 3 en Santiago de la Ribera. A través de una nota de prensa, el Gobierno regional señala que este proyecto no es una recreación, sino que se basa en vídeos inmersivos reales grabados durante los vuelos de los aviones C-101.

Varias unidades de la Patrulla Águila vistas desde el interior de una cabina. / CARM

Asimismo, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, considera que el material tiene relevancia histórica porque documentó los últimos vuelos de estos modelos de aviones.

La aplicación permite al usuario disfrutar de varios momentos del proceso: desde los preparativos en tierra, pasando por el despegue y la realización de maniobras en el aire. Así, los bloques de contenido quedan separados en "Experiencia completa" y "En el aire". En el primero se acompaña a los pilotos en las fases previas como el briefing, el vestuario, el acceso a los aviones, el hangar y el despegue —que se grabó desde el interior de la cabina—; la segunda parte permite seleccionar entre ocho maniobras distintas, además de una opción extra de "vuelo libre".

Posteriormente, el usuario verá desde la cabina de uno de los aviones tanto la maniobra como la presencia del resto de aeronaves en formación. De igual manera, podrá apreciar el paisaje del Mar Menor, Cabo de Palos y La Manga.

En esta línea señalan que se podrá mirar alrededor. Según indicaban en la nota de prensa, todos estos elementos hacen de la experiencia una "herramienta de divulgación tecnológica, cultural y patrimonial de alto impacto emocional". El software está diseñado para funcionar con las gafas Meta Quest 2 y Meta Quest 3.

También aclaran que uno de los objetivos es que esta inmersión acabe incorporándose en el futuro al Centro de Cultura Aeronáutica que se está desarrollando en Santiago de la Ribera.

Accesibilidad

Destacan que se trata de una herramienta accesible para todos los públicos, sobre todo teniendo en cuenta a las personas de "a pie" que no están familiarizadas con el funcionamiento de una aeronave militar.

Para ellos existe la opción de vuelo libre, que ofrece un recorrido más tranquilo, concebido, de igual manera, para quienes no estén acostumbrados a experiencias inmersivas con movimientos intensos o que puedan experimentar incomodidad ante este tipo de contenidos.

Una serie de paneles con las maniobras que se pueden seleccionar. / CARM

Otras características y funcionalidades de calidad de vida y accesibilidad que incluyen son: subtítulos para facilitar el uso por parte de personas con discapacidad auditiva y un modo de interacción pensado especialmente para personas con movilidad reducida, que permite manejar la aplicación mediante movimientos de cabeza.

Si se activa este modo, la persona podrá desplazar el cursor con la mirada y activar las opciones manteniéndola unos segundos sobre el elemento seleccionado.

La producción de los vídeos inmersivos y la estructuración narrativa de la experiencia ha sido realizada por Bravostudio, mientras que el desarrollo de la aplicación inmersiva ha corrido a cargo de Digital Mind. La Fundación Integra Digital ha sido la entidad responsable de la gestión y ejecución del proyecto, que ha contado con un presupuesto de 23.300 euros.

Asimismo, la Fundación Integra Digital ha publicado en la plataforma YouTube un vídeo resumen de la experiencia inmersiva para acercar al público el vuelo de la Patrulla Águila mediante gafas Meta Quest.