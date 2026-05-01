Avanzan las obras de la nueva gran zona verde del Casco Histórico de Lorca

La reconversión de los antiguos depósitos de agua del barrio de Santa María avanza con paso firme. Tanto es así que, a pesar de que ha pasado menos de un mes desde el inicio de las obras, los avances ya son notables. Rosa Medina, edil de Desarrollo Local, así lo destacaba recientemente en el transcurso de una visita organizada para supervisar los trabajos que permitirán convertir este espacio en desuso en el eje central de un gran parque urbano verde.

"Este proyecto permitirá recuperar infraestructuras en desuso y convertirlas en un sistema innovador de gestión del agua, adaptado a las nuevas necesidades de la ciudad", señalaba la concejala, quien hacía hincapié en que el proyecto supondrá "una iniciativa emblemática que refleja una visión de ciudad conectada con su entorno, que aprovecha los recursos disponibles y pone en valor el patrimonio urbano para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Rosa Medina en la zona en cuestión. / L.O.

Así, el ámbito total de actuaciones alcanza los 4.127,58 metros cuadrados y cuenta con una inversión de 813.311,69 euros. Los trabajos, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, se espera que el nuevo parque esté finalizado antes de que acabe el año. "La intervención se centra en la renaturalización del entorno de los Barrios Altos mediante la integración de infraestructuras verdes y azules que favorecerán la biodiversidad, la cohesión social y la adaptación climática. Los antiguos depósitos serán rehabilitados y conectados con el entorno urbano y con el edificio histórico de la antigua cárcel, cuya remodelación forma parte del conjunto del proyecto", explicaba Medina Mínguez.

En cuanto a los recursos económicos movilizados para desarrollar la actuación, cabe destacar que está cofinanciada en un 80 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mientras que el 20 % restante corre a cargo del Ayuntamiento de Lorca, que además ha asumido inversiones adicionales como la expropiación de viviendas por valor de 119.511 euros, así como los costes de gestión y desarrollo del proyecto.

Depósitos de Santa María en su estado original. / Daniel Navarro

"Estamos ante una actuación que no solo recupera espacios, sino que crea un sistema autosuficiente de gestión del agua mediante la recogida y aprovechamiento de aguas pluviales, lo que permitirá garantizar el riego y mejorar el microclima sin necesidad de recursos externos", apostillaba la edil.

Actuación integral

Por lo que respecta al diseño que se aplicará, contempla la creación de bosques urbanos, praderas naturalizadas, corredores ecológicos, plazas multifuncionales y zonas accesibles para todas las edades, fomentando además la participación vecinal en su desarrollo y mantenimiento. Todo ello contribuirá a revitalizar una zona histórica degradada y a mejorar la conectividad urbana. Para ello, se llevarán a cabo movimientos de tierra, pavimentación, instalación de redes de saneamiento y abastecimiento, así como infraestructuras eléctricas, alumbrado eficiente y mobiliario urbano adaptado al nuevo entorno.

Enmarcado en la iniciativa europea NatUR-W (Nature-based Urban Regeneration through Water), el proyecto se articula en cuatro actuaciones interconectadas: la mejora y reconstrucción de viviendas sociales próximas a los depósitos, la creación de un parque urbano, la rehabilitación de los mencionados depósitos y de la cercana cárcel.