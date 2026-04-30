El PSOE de Lorca reclama un plan de choque urgente para el barrio de San Pedro

Riesgo de derrumbes en muros y solares municipales, falta de iluminación, cableado peligroso... estos eran algunos de los elementos del barrio de San Pedro sobre los que el viceportavoz del Partido Socialista de Lorca, José Ángel Ponce, alertaba este jueves en el transcurso de una visita a la citada barriada. En este sentido, Ponce Díaz denunciaba el "abandono histórico y la degradación" de la zona, a la que acudía tras la llamada de los habitantes del lugar.

"Hablamos de un barrio humilde y trabajador que se siente tratado como de segunda clase por Fulgencio Gil", señalaba el edil, quien hacía hincapié en las deficiencias detectadas en materia de limpieza. "Hay calles donde llevan meses sin ver a un operario. La acumulación de basura, la maleza que invade las aceras y los focos de insalubridad son la tónica general. No se puede entender que mientras las calles están así, el alcalde Fulgencio Gil presuma de que LIMUSA da beneficios", apuntaba.

Calle del citado barrio, este jueves. / PSOE Lorca

Para revertir el estado del barrio, José Ángel Ponce reclamaba la puesta en marcha de un 'Plan de Choque Urgente' que permita solucionar la presencia de paredes y muros agrietados, deficiencias en el pavimento, riesgos eléctricos y puntos de inseguridad debido a la falta de alumbrado público.

Plan integral

Así, el viceportavoz del principal partido de la oposición local reclamaba que plan incluya la limpieza integral del lugar ("reinvirtiendo los beneficios de LIMUSA en servicios reales"), la intervención urgente en solares y muros con riesgo de derrumbe y la ejecución de labores de mantenimiento básico como reparación de calles, cableado y refuerzo de la iluminación pública. "No pedimos nada extraordinario, pedimos lo básico y lo justo. Porque no hay vecinos de primera y de segunda: San Pedro también es Lorca y sus familias merecen vivir con dignidad", concluía José Ángel Ponce.