La Plaza de Toros de Lorca incorporará un museo y un aula cultural

Siguen las mejoras en la Plaza de Toros de Lorca. Y es que, tras la reinauguración del coso en marzo de 2024, el Ayuntamiento se ha propuesto consolidar el espacio como un referente cultural en la ciudad. Así, tras ampliar el aforo e instalar dispositivos para mantener fuera a las aves de la zona, recientemente comenzaban las actuaciones tendentes a crear un Aula Cultural y un Museo de la Tauromaquia.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, visitaba este jueves junto a miembros de la familia Montoya –que vendiera la plaza al Consistorio hace años– las obras del futuro Museo y Aula Cultural Francisco Montoya. Durante la visita, el primer edil comprobaba el estado de ejecución de los trabajos, que se desarrollan desde la Concejalía de Desarrollo Local y que contemplan la adecuación de un local de 257,43 metros cuadrados para albergar este nuevo espacio cultural. Concretamente, el proyecto incluye actuaciones como el solado en planta baja y altillo, revestimiento de paredes, la construcción de una escalera metálica y la instalación de nuevos sistemas, todo ello con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 80.000 euros de fondos propios.

Fulgencio Gil explica el proyecto que ya se está ejecutando. / L.O.

"Supone un paso decisivo para seguir dotando de vida al Coso de Sutullena, convirtiéndolo en un espacio cultural abierto, participativo y en constante evolución", apuntaba Gil Jódar, quien aprovechaba para poner en valor la mano de obra empleada en el lugar. Así, las obras se están llevando a cabo mediante un contrato de obras por administración, contando con la participación de los alumnos de los Programas Experienciales de Empleo Beta y Omega, subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). En total, más de medio centenar de personas trabajarán en este proyecto entre alumnado y personal del empleo público local.

"Estamos ante un ejemplo claro de cómo la inversión pública puede generar un doble impacto: por un lado, la ampliación y puesta en valor de un espacio emblemático, y por otro, la formación y cualificación profesional de nuestros vecinos. No hablamos solo de una obra, sino de una oportunidad real de aprendizaje, empleo y futuro para decenas de lorquinos", declaraba.

Una delegación municipal visitaba las obras este jueves. / L.O.

También para los clubs

Al respecto del futuro Museo y Aula Cultural Francisco Montoya, fuentes municipales explicaban que albergará una colección compuesta por piezas donadas por aficionados taurinos, configurándose como un museo dinámico, ya que dichas piezas irán variando. Además, contará con exposiciones temporales de pintura, escultura y colecciones privadas vinculadas a la tauromaquia. Además, la segunda planta de dicho espacio albergará una sala de conferencias y usos múltiples, destinada tanto a actividades taurinas como a otras iniciativas culturales.

Asimismo, este lugar se convertirá en sede del Club Taurino de Lorca y de la Peña Pepín Jiménez, reforzando su papel como punto de encuentro para los aficionados. Está previsto que en los próximos meses se trasladen a las nuevas dependencias, culminando así una ampliación largamente esperada. "Queremos que este enclave sea mucho más que un museo; aspiramos a que sea un lugar vivo, un punto de encuentro donde tradición y cultura convivan, y que sitúe a Lorca como un referente cultural a nivel nacional", terminaba el primer edil.