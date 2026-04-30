Peatones y ciclistas disfrutarán de una nueva pasarela que unirá Ojós y Ulea

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves que su Ejecutivo va a destinar 450.000 euros a la construcción de una pasarela que unirá Ojós con Ulea a la altura del Salto de la Novia, y que estará destinada a peatones y ciclistas, según ha trasladado la Comunidad.

López Miras ha informado de esta iniciativa durante su visita a Ojós, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde, José Emilio Palazón, para abordar distintas actuaciones en la localidad.

El jefe del Ejecutivo regional ha indicado que esa pasarela "va a suponer una conexión entre todos los municipios del Valle de Ricote y va a permitir itinerarios turísticos para los peatones y ciclistas", por lo que conllevará "un impulso turístico no sólo para Ojós, sino para toda la comarca".

Con esta reunión, López Miras cierra su ronda de encuentros con los 45 alcaldes de la Región de Murcia.

La infraestructura, que estará en funcionamiento este mismo año, permitirá crear itinerarios turísticos que conecten los municipios del Valle de Ricote (Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura y Ricote), y favorecerá tanto la movilidad de los vecinos como la llegada de visitantes.

Tras la reunión, el presidente también avanzó que Ojós contará el próximo curso con un aula gratuita de 2 a 3 años, con 20 plazas, en el colegio San Agustín.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno regional trabaja ya en nuevas soluciones para mejorar el abastecimiento de agua en zonas agrícolas del municipio, en respuesta a otra de las prioridades trasladadas por el Ayuntamiento.

López Miras ha destacado que, a pesar de ser el municipio con menor población de la Región, Ojós es "fundamental" para el Gobierno autonómico, y ha remarcado que la atención que recibe no depende del número de habitantes.

En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo mantiene un compromiso "pleno" con la localidad.