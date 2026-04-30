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Semana Santa

El Papa León XIV recibe un cuadro de la Virgen de la Amargura de Lorca

El Paso Blanco, a través de la familia Jódar, hizo entrega del obsequio al santo padre recientemente

El Papa, junto a Juan Jódar, en el momento de la entrega.

El Papa, junto a Juan Jódar, en el momento de la entrega. / Paso Blanco Lorca

Daniel Navarro

Daniel Navarro

El Paso Blanco de Lorca ha hecho entrega a Su Santidad el Papa León XIV de un cuadro de la Virgen de la Amargura, imagen titular de la cofradía, en el transcurso de un encuentro celebrado en el Vaticano con motivo de la visita de un grupo de lorquinos. Según fuentes de la entidad, la entrega se realizó recientemente a través de Juan Jódar Periago y su familia, quienes actuaron como portadores del obsequio en representación de la cofradía.

En cuanto al presente, cabe destacar que se trata de un cuadro con la imagen de la Santísima Virgen de la Amargura, que además incorpora la inscripción: "A Su Santidad el Papa León XIV. El Paso Blanco testimonia a Vuestra Santidad su profunda e inquebrantable fe, así como su filial devoción. Lorca (Región de Murcia), abril de 2026".

El cuadro obsequiado bajo la Sma. Virgen de la Amargura.

El cuadro obsequiado bajo la Sma. Virgen de la Amargura. / Paso Blanco Lorca

"Con este gesto, la cofradía ha querido trasladar al Santo Padre no solo una muestra artística de su patrimonio, sino también el sentir colectivo de generaciones de blancos que han mantenido viva esta devoción a lo largo del tiempo", señalaban estas mismas voces, que aprovechaban para agradecer públicamente el gesto a Juan Jódar Periago y su familia.

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Especial significado

Asimismo, desde la cofradía se valoraba el momento "como un acontecimiento de especial significado, que refuerza los lazos entre la tradición lorquina y la Santa Sede, al tiempo que proyecta la riqueza cultural y religiosa de la Semana Santa de Lorca más allá de nuestras fronteras".

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