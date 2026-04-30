Semana Santa
El Papa León XIV recibe un cuadro de la Virgen de la Amargura de Lorca
El Paso Blanco, a través de la familia Jódar, hizo entrega del obsequio al santo padre recientemente
El Paso Blanco de Lorca ha hecho entrega a Su Santidad el Papa León XIV de un cuadro de la Virgen de la Amargura, imagen titular de la cofradía, en el transcurso de un encuentro celebrado en el Vaticano con motivo de la visita de un grupo de lorquinos. Según fuentes de la entidad, la entrega se realizó recientemente a través de Juan Jódar Periago y su familia, quienes actuaron como portadores del obsequio en representación de la cofradía.
En cuanto al presente, cabe destacar que se trata de un cuadro con la imagen de la Santísima Virgen de la Amargura, que además incorpora la inscripción: "A Su Santidad el Papa León XIV. El Paso Blanco testimonia a Vuestra Santidad su profunda e inquebrantable fe, así como su filial devoción. Lorca (Región de Murcia), abril de 2026".
"Con este gesto, la cofradía ha querido trasladar al Santo Padre no solo una muestra artística de su patrimonio, sino también el sentir colectivo de generaciones de blancos que han mantenido viva esta devoción a lo largo del tiempo", señalaban estas mismas voces, que aprovechaban para agradecer públicamente el gesto a Juan Jódar Periago y su familia.
Especial significado
Asimismo, desde la cofradía se valoraba el momento "como un acontecimiento de especial significado, que refuerza los lazos entre la tradición lorquina y la Santa Sede, al tiempo que proyecta la riqueza cultural y religiosa de la Semana Santa de Lorca más allá de nuestras fronteras".
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier
- Asaltan dos joyerías de Nueva Condomina: la Policía busca a una banda de ladrones profesionales que desvalijaron los establecimientos en minutos
- Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
- Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto de Mazarrón donde está prohibido bañarse
- En directo: Europa-Real Murcia
- El Arco Noroeste cumple un mes: más fluidez en el Nudo de Espinardo, 'menos estrés' y ahorro de tiempos para conductores y transportistas
- Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre