Mula frena las plantas de biogás hasta que haya una regulación urbanística clara

El Ayuntamiento de Mula en Pleno ha ratificado el acuerdo alcanzado por todos los grupos municipales, -PSOE, PP, IU y VOX-, comprometiéndose a no otorgar el interés público a ningún proyecto de planta de biogás en el término municipal mientras que no exista una normativa urbanística que regule de forma clara y transparente la implantación de este tipo de proyectos sin que se ponga en peligro el medio ambiente y la salud de la ciudadanía.

La moción presentada por los grupos municipales recoge el incremento del número de solicitudes para la implantación de plantas de biogás y biometano, hasta cuatro en el municipio de Mula, apuntando a una auténtica burbuja descontrolada de grandes plantas. De hecho, en el paraje de Las Cañadas en la pedanía de El Niño de Mula hay registradas dos solicitudes a escasos metros una de otra.

Mula no se opone a la producción de biometano como fuente de energía renovable que puede ser una solución adecuada para la reutilización de ciertos residuos como son los purines, pero sí a los impactos y afecciones de estas instalaciones productoras de biogás en las zonas donde se ubican, como malos olores, elevado consumo de agua y de energía, generación de ruido o riesgos diversos para el medio ambiente y el entorno donde se encuentran.

PSOE, PP, IU y Vox ratifican el acuerdo para evitar una implantación descontrolada de proyectos en el municipio / Micaela Fernández

El pasado 15 de abril, durante la reunión mantenida por el Consejo Municipal Asesor de la Bioenergía, pionero en la Región de Murcia donde están representados los colectivos implicados, entre ellos representantes de UPA, ganaderos de la Comarca del Río Mula, Plataforma Stop Biogás, Junta Vecinal de El Niño de Mula, Ecologistas en Acción, consumidores, así como grupos políticos y asesores técnicos municipales de urbanismo y medio ambiente, se anunciaba el acuerdo alcanzado por los grupos que finalmente ha sido ratificado por el Pleno y mediante el que se insta a la Administración regional que promueva una reforma urgente de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia para prever un marco regulador que permita ordenar y racionalizar la implantación de proyectos de biogás en la Comunidad.

El acuerdo llega tras las solicitudes registradas en el paraje de Las Cañadas, cerca de El Niño de Mula, y las alegaciones vecinales contra dos proyectos

En este mismo sentido el Ayuntamiento está realizando los estudios necesarios para modificar el Plan General de Ordenación Urbana donde se establezcan las distancias mínimas de estas instalaciones a núcleos urbanos y viviendas habitadas, así como porcentaje máximo de superficie a construir en las parcelas donde se ubiquen.

En los pasados días, la Junta Vecinal de El Niño de Mula ha presentado alegaciones al interés público de las dos plantas de biogás que pretenden instalarse en el paraje de La Cañada, ubicado a escasos metros de la pedanía, recogiendo la negativa rotunda de los residentes en esta zona dado el impacto que estas plantas ocasionarían, ya que se sitúan a escasa distancia de distintas viviendas habitadas de los parajes de Codoñas, La Secretaria, El Ardal, Chopos y El Ribazo. También aseguran que la actividad solicitada se encuentra muy cerca tanto de la ZEPA 'Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán' como del ZEC río Mula, por lo que la misma entra en conflicto con los objetivos de conservación prioritarios marcados por la Red Natura 2000, así como que la ubicación elegida presenta valores naturales y paisajísticos muy importantes que degrada el modelo de sostenibilidad y turístico.

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La Plataforma Stop Biogás Mula y Comarca se encuentra sumamente satisfecha de la ratificación del Pleno y de que se exija una regulación que controle la proliferación especulativa de proyectos de biogás, sobre todo en el caso de dos en la misma ubicación, "es decir, se pretendían construir dos plantas de biometano de 130.000 toneladas de residuos al año -una justo al lado de la otra- en el Paraje La Cañada, junto al Río Mula, y frente a una ZEPA".