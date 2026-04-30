José Francisco García: "Las Fiestas de la Vera Cruz son un pequeño milagro colectivo que se renueva cada año"

Caravaca condensará en apenas cinco días el trabajo de todo un año para volver a demostrar que sus fiestas en honor a la Vera Cruz son especiales. ¿Cómo se presenta esta ‘Semana Grande’?

Caravaca volverá a demostrar la magnitud de unas fiestas que son el reflejo del esfuerzo y la implicación de todo un pueblo. Las Fiestas de la Vera Cruz son, en cierto modo, un pequeño milagro colectivo que se renueva cada año. Lo que sucede durante esta ‘Semana Grande’ es el resultado de un trabajo constante que no se detiene. Las peñas caballistas retoman su actividad prácticamente al día siguiente de finalizar las fiestas, volcadas en el diseño de los enjaezamientos o en la elección del caballo que competirá en la carrera. Del mismo modo, las kábilas moras y los grupos cristianos trabajan durante meses en la renovación de sus vestuarios y en todos los detalles que hacen posible la espectacularidad y singularidad de unos desfiles y procesiones únicos. A todo ello se suma un sólido engranaje organizativo en el que participan de forma coordinada instituciones y colectivos festeros. El Ayuntamiento de Caravaca, la Comisión de Festejos, la Cofradía de la Vera Cruz y los Bandos Moro, Cristiano y Caballos del Vino trabajan de la mano para que cada acto se desarrolle con el nivel de excelencia que caracteriza a nuestras fiestas. Afrontamos estos días con ilusión, responsabilidad y el firme propósito de seguir mostrando al mundo unas celebraciones que forman parte de nuestra identidad y que nos enorgullecen.

La coincidencia con la celebración del puente de mayo prevé una afluencia récord en el municipio que ha llevado al Ayuntamiento a desplegar el mayor dispositivo de seguridad y emergencias de su historia para estas fiestas.

Ante este escenario, hemos actualizado y reforzado el Plan de Emergencias, configurando el mayor dispositivo de seguridad y atención sanitaria desplegado hasta la fecha. Este operativo contará con más de 550 efectivos, entre Policía Local, distintas unidades de la Guardia Civil, personal sanitario, agentes de seguridad, bomberos, así como voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil procedentes de distintos puntos de la Región. Además, hemos incrementado los recursos asistenciales, con más Puestos Sanitarios Avanzados y un mayor número de ambulancias. Nuestro principal compromiso es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas con tranquilidad, seguridad y confianza.

La participación y colaboración de la ciudadanía caravaqueña es uno de los pilares de la celebración de las Fiestas de Moros, Cristianos y Caballos del Vino. ¿Cómo se ‘respira’ esa convivencia durante estos días?

Durante el mes de abril, la cercanía de las fiestas se percibe en cada rincón de Caravaca. Hay un ambiente especial que va creciendo día a día y que refleja hasta qué punto estas celebraciones forman parte de la vida y la identidad de nuestro pueblo. Prácticamente toda la ciudadanía se implica de una forma u otra, ya sea desde dentro de los distintos grupos festeros o participando activamente en los actos y preparativos. Los fines de semana previos son especialmente significativos, con las jornadas de convivencia de los bandos Cristiano, Moro y Caballos del Vino, que reúnen a miles de personas y en las que ya se respira ese ambiente festero, de compañerismo y de celebración compartida.

Caravaca ofrece una combinación excepcional de tradición, autenticidad, historia y emoción que se encuentra en pocos lugares José Francisco García — Alcalde de Caravaca de la Cruz

El caballo es el principal protagonista del festejo, siempre atendiendo a su cuidado para que su bienestar predomine sobre el espectáculo, ¿no?

El caballo es el gran protagonista de la fiesta, pero siempre desde el respeto absoluto a su bienestar. De hecho, este fue uno de los aspectos que la Unesco valoró de forma especialmente rigurosa para la inclusión de los Caballos del Vino en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Bando de los Caballos del Vino refuerza al máximo todas las medidas relacionadas con la protección y el cuidado de los animales. Existe un exhaustivo control veterinario en los días previos que determina si los caballos se encuentran en condiciones óptimas para participar, además de contar con puntos de abrevadero a lo largo del recorrido y un hospital veterinario plenamente operativo durante las fiestas. A ello se suma el compromiso ejemplar de las peñas caballistas, que cuidan y preparan a estos animales durante todo el año.

¿Qué impacto económico se prevé que dejen estas fiestas locales?

Las Fiestas de la Vera Cruz generan cada año un importante impacto en la economía local. Durante estos días se alcanza el lleno en alojamientos turísticos y se registra una intensa actividad en el sector de la hostelería, el comercio y los servicios. Este impacto no se limita únicamente a Caravaca, sino que se extiende a toda la Comarca del Noroeste. Además del efecto inmediato en consumo y empleo, estas fiestas son un gran escaparate al exterior por su repercusión mediática y suponen una oportunidad clave para la promoción turística del destino. Muchas de las personas que nos visitan por primera vez durante estas fechas regresan posteriormente en otros momentos del año.

¿Qué le diría a quién tenga dudas de si disfrutar de estos festejos?

Le diría que va a descubrir unas fiestas verdaderamente únicas en el mundo. Caravaca ofrece una combinación excepcional de tradición, autenticidad, historia y emoción que se encuentra en pocos lugares. Pero, además, encontrará algo que para nosotros es fundamental: la hospitalidad de un pueblo que abre sus puertas. Otro aspecto que define nuestras fiestas es su carácter abierto y acogedor. Les invitaría a vivirlas intensamente, pero siempre desde el respeto a nuestras tradiciones, a los participantes y al propio desarrollo de los festejos. Cabe recordar que las Fiestas de la Vera Cruz fueron las primeras de la Región en ser declaradas de Interés Turístico Internacional y que en su seno se enmarcan los Caballos del Vino, la única manifestación festiva de la Región reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como candidatura única.