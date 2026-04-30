Jesús López Baquero: "Deseo que cofrades, festeros y visitantes puedan disfrutar participando de los rituales de la Vera Cruz”

Jesús López Baquero tomó posesión como hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz el pasado 3 de agosto, tras una elección que, casi por unanimidad, tuvo lugar en el cabildo que la institución religiosa celebró el último domingo del mes de junio. Este año serán sus primeras fiestas ocupando este cargo y estando al frente de la entidad que tiene como principal objetivo divulgar el verdadero culto a la Sagrada Reliquia y su custodia.

¿Cómo se siente cuando faltan solo unas horas para que se inicien las Fiestas de la Cruz?

Siento una gran ilusión, espero estos días con muchas expectativas, podría decir que con entusiasmo y con la responsabilidad que corresponde para liderar un gran equipo de personas que forman parte tanto de la Junta Representativa de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz como de la Comisión de Festejos.

¿Qué recuerdos tiene de las Fiestas de la Cruz?

Pues, siendo un niño desfilé con un grupo de Alabarderos del Rey, tutelados por los Templarios. Creo que tendría unos diez años; recuerdo el hormigueo que sentía por dentro y cómo se me aceleraba el corazón. Cuando crecí, siendo un adolescente, también desfilé con los Santiaguistas y con los Templarios.

En mi familia por parte de mi mujer también son muy festeros. Mi suegro, José Luis Melgares, fue uno de los renovadores de la fiesta del año 1959, formando parte de aquel grupo de locos que fundó la kábila Abul Khatar. Mis hijos han participado activamente en esta kábila y, actualmente, mi hijo Jesús es el presidente. Pero la participación más intensa la vivimos cuando mi hija Carmen fue nombrada Sultana Mora, cargo que desempeñó desde 2019 hasta 2022, periodo en el que pudimos vivir muy de cerca los rituales de Nuestra Patrona.

¿Qué nos puede comentar sobre el Pregonero y el Cofrade del Año?

En cuanto al Pregonero, propuse su nombramiento a la Comisión de Festejos, porque Manuel Alfonso Guerrero es un gran orador, una persona brillante, muy festero y muy devoto de la Cruz. Estoy encantado de que aceptara porque, al fin y al cabo, los cargos de la fiesta te exponen mucho, pero él no dudó en ningún momento. El pasado domingo, desde el balcón principal del Ayuntamiento. realizó un magnífico Pregón de Fiestas que fue del agrado de todos.

El reconocimiento como Cofrade del Año a Rosendo Sánchez tiene su justificación en que, aparte de ser un gran festero, es un hermano cofrade que representa ese tipo de personas que estando en segunda fila hacen muchísimo por la Santísima Cruz. Ha participado en las tareas de construcción del carro sobre el que se porta la Custodia Procesional de la Vera Cruz Cruz, y se ha encargado de su mantenimiento desde hace varias décadas.

¿Cuál es la mayor preocupación en este momento?

Tenemos que procurar que las procesiones de la Santísima Cruz se realicen en los horarios previstos y que tenga un gran acompañamiento. Hay un compromiso de todos los estamentos festeros para colaborar en hacer realidad este objetivo. También queremos estar preparados para cualquier eventualidad con la meteorología y con el deseo de poder atender a todos los que nos visitan estos días para que se lleven un grato recuerdo de estas fiestas y, especialmente, que puedan disfrutar participando en los rituales que en torno a la Sagrada Reliquia celebramos desde tiempo inmemorial.