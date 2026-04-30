El Gobierno inicia en Molina de Segura las obras para reducir el riesgo de inundaciones en Morcillo y Mendoza

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha señalado que el Gobierno de España atiende una reivindicación histórica de Molina de Segura con la puesta en marcha de las obras de laminación de avenidas en las cañadas de Morcillo y Mendoza.

"De esta forma, actuamos sobre uno de los principales problemas del municipio: las inundaciones. Con estas balsas de laminación, ofreceremos más seguridad y certidumbre a los vecinos y las vecinas", ha añadido.

Primeros trabajos sobre el terreno

Lucas ha realizado estas declaraciones durante una visita a las actuaciones junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea. La CHS continúa con los trabajos de restauración e implantación de sistemas naturales de laminación en ambas cañadas, donde ya se han iniciado las primeras intervenciones sobre el terreno.

Las actuaciones, incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se encuentran en fase de ejecución con los primeros movimientos de tierras y trabajos de adecuación.

En la cañada de Morcillo ya se ha delimitado el espacio de los futuros vasos de retención, se han conformado motas perimetrales y se han iniciado las excavaciones destinadas a configurar los sistemas de laminación.

En la cañada de Mendoza se desarrollan principalmente trabajos previos de limpieza y desbroce, así como excavaciones y movimientos de tierras para formar los vasos de retención y las motas que permitirán contener el agua.

También se preparan las zonas donde se ubicarán los aliviaderos encargados de regular la salida controlada de los caudales retenidos.

Seis balsas para reducir el riesgo de inundación

Ambas actuaciones avanzan de forma paralela dentro de la estrategia de la CHS para gestionar el riesgo de avenidas en la cuenca. El proyecto de la cañada de Morcillo cuenta con un presupuesto de adjudicación de 4.752.631,01 euros, mientras que el de la cañada de Mendoza asciende a 1.849.633,55 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución de ambos proyectos es de 12 meses.

El objetivo es reducir el riesgo de inundación mediante soluciones basadas en la naturaleza, favoreciendo la retención temporal de caudales durante episodios de lluvias intensas. Para ello, se crearán seis sistemas naturales de retención de agua, con una superficie total de actuación de cerca de 39,39 hectáreas y una capacidad estimada de almacenamiento de 262.543 metros cúbicos.

Restauración ambiental del entorno

Los trabajos incluyen también protecciones frente a la erosión mediante escolleras en puntos sensibles, así como la restauración ambiental posterior de los espacios intervenidos mediante revegetación con especies autóctonas. Esta intervención permitirá recuperar más de 24 hectáreas y mejorar la integración paisajística del entorno.

Estas actuaciones se enmarcan en la política de la Confederación Hidrográfica del Segura orientada a implantar soluciones sostenibles que incrementen la resiliencia del territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos, al tiempo que contribuyen a la mejora ambiental y funcional de los cauces y su entorno.

Otros proyectos estatales en Molina

Lucas ha destacado que el Gobierno de España cumple "con hechos" su compromiso con Molina de Segura y ha enumerado diferentes proyectos con financiación estatal en el municipio.

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