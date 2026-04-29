Infraestructuras
El nuevo pabellón de la Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier estará operativo en el curso próximo
La inversión de 2,7 millones de euros permitirá la apertura de las instalaciones para el curso 2026-2027, con uso compartido entre la Universidad y los vecinos
El pabellón deportivo que se construye en la Facultad de Ciencias del Deporte, de San Javier, estará finalizado a lo largo del próximo mes de julio por lo que se prevé que esté operativo de cara al curso 2026-2027, con uso compartido por la Facultad y por los vecinos del municipio.
Así se ha puesto de manifiesto este martes durante la visita del alcalde, José Miguel Luengo y el concejal de Deportes, Sergio Martínez a las obras del nuevo pabellón en la que han estado acompañados por el arquitecto de la UMU y responsable del proyecto, Eduardo Batán y el decano de la Facultad, Alejandro Sánchez Pay.
La obra ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros, financiada a través de un convenio de colaboración, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que ha aportado el 47 por ciento y por el Ayuntamiento de San Javier y la Universidad de Murcia que aportan el resto a partes iguales.
Las instalaciones, que completan las infraestructuras deportivas de la Facultad y que serán compartidas con la población local, consisten en un gran pabellón con pista polivalente para baloncesto, fútbol sala, voleibol y badminton, con gradería móvil y un edificio anexo y comunicado con el pabellón con un gimnasio y una sala de tatami de 170m2 ambos, vestuarios, aseos y aulas para la docencia y la investigación.
La obra ha incluido la urbanización de la zona exterior del pabellón en el recinto de la Facultad, su conexión con el campo de fútbol y vestuarios, zona de aparcamiento y desvío de pluviales con un depósito de filtración, ocupando en total cerca de 2.500 m² de obra.
El alcalde, José Miguel Luengo subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones “que da tan buenos resultados como esta obra” y destacó el uso compartido del pabellón o la sala de tatami, que se utilizará en horario de tarde por clubes locales y actividades municipales, mientras que por la mañana será de uso exclusivo de la Facultad. Su decano, Alejandro Sánchez Pay destacó “el valor añadido que suponen para la Facultad estas instalaciones que incrementan tanto la calidad de la docencia como el nivel de investigación”.
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier
- Asaltan dos joyerías de Nueva Condomina: la Policía busca a una banda de ladrones profesionales que desvalijaron los establecimientos en minutos
- Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
- Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto de Mazarrón donde está prohibido bañarse
- En directo: Europa-Real Murcia
- Una nueva vida para el histórico Castillo de Los Álvarez de San Pedro del Pinatar