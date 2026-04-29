La Formación Profesional saca músculo en Lorca

Nuevo éxito para la Formación Profesional en Lorca de la mano de la Feria de Empleo y Formación Profesional de Lorca. Tanto es así que, este miércoles, la cuarta edición del certamen de referencia en la comarca reunía a más de 1.300 alumnos y un centenar de empresas en el Palacio de Ferias y Congresos 'Alcalde Francisco Jódar Alonso'.

Creada con el objetivo de conectar a los jóvenes con empresas para promover su entrada en el mercado laboral y fomentar la empleabilidad en la comarca, el acto inaugural contaba con la presencia de la directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero, el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, quienes recorrían el recinto junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la edil de Educación y Empleo en Lorca, Rosa Medina.

La comitiva inaugural en el stand del SEF. / L.O.

"No es casualidad que esta Feria se celebre en Lorca. Hace apenas una semana, trasladamos los datos relacionados con la empleabilidad en el municipio, registrando un descenso en la tasa interanual de 8,8% y un mes de marzo en el que hemos logrado una cifra récord, con 322 personas desempleadas menos, y la búsqueda de mi primer empleo se sitúa como destacada", significaba el primer edil; quien aprovechaba para destacar que el municipio "está entre el 1% que más empleo generan a nivel nacional".

Referente en FP

Asimismo, Gil Jódar reseñaba –apenas una semana después de la celebración VIII Encuentro de Formación Profesional de la Región, celebrado también en el Auditorio Margarita Lozano, con la participación de medio millar de docentes– "el papel estratégico de la Formación Profesional como motor de la creación de empleo y del desarrollo económico en nuestro municipio, convertido en referente a través de diversos itinerarios, como programas experienciales, certificados de profesionalidad y la FP, que suma nuevas familias profesionales y nuevos grados, alcanzando las cerca de 3.500 plazas, con una amplia variedad de disciplinas".