El Festival Aéreo de San Javier esperar superar las 180.000 personas de público

San Javier se prepara para un fin de semana “lleno de experiencias”, con el Festival Aéreo Internacional de San Javier que se celebra desde el viernes 1 al domingo 3 de mayo en Santiago de la Ribera con dos exhibiciones aéreas, la general y un Sunset, y un amplio programa complementario que incluye conciertos, una play zone, mercado aeronáutico, firmas de los pilotos y exposición estática de aviones.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y el director técnico de la exhibición aérea, Pablo González, ofrecieron este martes la actualización del evento que cuenta con más 45 aeronaves que conforman una amplia representación de la aviación actual, y que espera congregar a más de 180.000 personas durante el fin de semana.

José Miguel Luengo recordó que se trata del tercer festival aéreo que acoge San Javier de manera consecutiva y el segundo de gestión municipal. Luengo agradeció la colaboración del Ejército del Aire, patrocinadores y el equipo humano, coordinado por el edil Héctor Verdú, que ha participado en la organización “de este proyecto turístico de primer nivel, que promociona el términos aeronáuticos y turísticos tanto el municipio de San Javier con a la Región de Murcia”.

Parrilla de la Exhibición

El plato fuerte del Festival será la exhibición aérea del domingo 3 de mayo que tendrá lugar sobre el Mar Menor, en la playa de Santiago de la Ribera desde las 10:00 a las 15:00h. Los más de 20 equipos y de 40 aeronaves que participarán ofrecerán a los aficionados una amplia mirada a la aviación deportiva, histórica, general, ultraligera, ligera, profesional, militar, institucional y acrobática, señaló Pablo González, director del Festival.

El Eurofighter volverá a tronar sobre el cielo del Mar Menor en una exhibición que contará con la Formación Mirlo, que será la sustituta de la Patrulla Águila, la patrulla paracaidista PAPEA, el NH-90 Lobo por primera vez en un Festival y el Canadair UD13 conocido como el apagafuegos. La aviación institucional estará representada por el helicóptero de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, y el Bell-412 112 Región de Murcia, con maniobras de rescate.

La aviación civil cuenta con los mejores representantes nacionales internacionales como Juan Velarde, Camilo Benito, Jorge Loureiro, una demostración del autogiro, el Aeroclub Mar Menor y el Real Aeroclub de Sevilla. Los británicos Team Raven considerados el mejor equipo en formación, con seis aviones, también forman parte de la parrilla en la que destaca el WeFly Team, con dos pilotos con discapacidad de movilidad.

Los británicos Aerosparx, especialistas en Sunset, serán los aviones estrella en el exhibición Sunset que se celebrará el sábado de 19 a 22h con varias intervenciones que acabarán ya de noche con los Aerosparx que vuelan con efectos de iluminación y fuegos artificiales. Otro de los atractivos especiales del Festival será la presencia de la Patrulla de Honores del Ejército, expertos en seguridad de infraestructuras y personas, conocidos por sus desmostraciones de marcialidad con movimientos de fusiles que se podrán ver en la explanada Barnuevo y explanada frente Club Náutico el viernes por la tarde y el sábado por la mañana y tarde.

Asimismo las aeronaves participantes realizarán sus ensayos durante el viernes y sábado previo a la exhibición en horario de mañana y tarde.

Actividades paralelas

Más allá de las exhibiciones aéreas, el Festival incluye otras actividades paralelas para disfrutar en familia como los conciertos de música del viernes 1 con la Banda de Ases y del sábado 2 con La Otra Oreja, ambos a las 2:30, en la explanada Barnuevo. La Play Zone ofrecerá de viernes a sábado, de 10 a 14h y de 16 a 21h y el domingo de 10 a 15h, simuladores aéreos, pruebas con drones, actividades infantiles, realidad aumentada con la Fundación Integra que permitirá al público protagonizar cualquiera de las maniobras de la Patrulla Águila. El paseo Colón acogerá asimismo puestos con firmas de posters por parte de los pilotos, merchandising aeronáutico y exposición estática de aviones.

Aparcamientos y otros servicios

Ante las previsiones de afluencia masiva, el Ayuntamiento ha creado seis parkings, con unas 12.000 plazas, con autobuses lanzadera que estarán funcionando durante la jornada del domingo desde las 08:00h hasta el final del evento. El destino y salida de regreso del bus lanzadera será la Avenida Patrulla Águila.

Los aparcamientos señalizados estarán en Avda. Patrulla Águila, frente Helipuerto. En San Javier en el polígono Los Urreas, frente cementerio , en centro comercial Molino Plaza, recinto festero, y zona centro San Javier, en calle Narciso Yepes, detrás de los Juzgados. Asimismo se ha creado un área de estacionamiento sólo para personas con movilidad reducid que estará ubicado en calle Cánovas del Castillo.

Desde el jueves por la tarde habrá algún corte de calle de lo que se irá informando a través de la Web del Festival www.festivalaereosanjavier.com y redes sociales y en la web municipal y redes sociales así como en la App San Javier Activa, donde se podrá consultar información actualizada del evento hasta su finalización.

En materia de seguridad, se ha puesto en marcha un amplio dispositivo con más de 200 personas en el que participa Policía Local y Protección Civil de San Javier, Protección Civil de San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, voluntarios , Guardia Civil de tierra, mar y aire, Academia General del Aire y Bomberos Región de Murcia.

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Los servicios sanitarios desplegados contarán con un hospital de campaña, cuatro puestos de socorrismo abiertos y ambulancias preparadas en diferentes zonas del paseo. Otros servicios, como limpieza general, aseos portátiles y contenedores se han reforzado de acuerdo a las previsiones de afluencia de público durante el fin de semana, especialmente durante la jornada del domingo.