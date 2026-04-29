El alcalde de Lorca reclama un Plan Nacional del Agua y defiende en trasvase

"Los agricultores lorquinos como 'auténtica Marca España' porque crean empleo y producen los alimentos más seguros y de mayor calidad de todo el mundo". Así se refería el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, a los labradores del municipio, que este miércoles repartían –de forma gratuita– 5.000 kilogramos de alcachofa en el centro de la ciudad.

Durante el acto organizado por COAG, además de promocionar el consumo de este vegetal entre los lorquinos, el regidor aprovechaba para reiterar la postura del Ayuntamiento en defensa del trasvase Tajo-Segura. "La comarca de Lorca es la que más perjudicada saldrá de este ataque. Las nuevas reglas de explotación pueden causar el perjuicio más grave de la historia, equiparable a la reconversión industrial de los años 80. Esas nuevas directrices van a secar el canal que trae agua a Murcia, Almería y Alicante. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico está sentenciado a muerte a nuestra agricultura y ganadería. Y no se ha dado cuenta de la importancia de perder nuestro campo, el campo que llena las despensas de los españoles y de toda Europa", indicaba.

Fulgencio Gil junto a varios miembros de COAG Lorca. / L.O.

A este respecto, Gil Jódar reclamaba un Plan Nacional de Agua "que contemple la interconexión entre cuencas para llevar el agua a donde más se necesita". En este sentido, el regidor apuntaba: "no podemos permitir que los pantanos del Tajo-Segura estén inundando Portugal y vertiendo al mar el agua que necesitamos en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Si no tenemos agua, no podemos producir, y si no producimos, no habrá verduras y frutas con las que llenar las despensas de nuestro país y de gran parte de Europa, lo que puede ocasionar un problema muy serio".