Adif ultima una nueva solución para el paso del AVE por la rambla de Torrecilla en Lorca

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha anunciado esta mañana que Adif, junto a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), está ultimando una solución "mejorada y razonable" para el paso de la nueva línea de Alta Velocidad por la desembocadura de la rambla de Torrecilla, en Lorca.

Asimismo, ha señalado que se informará personalmente a los vecinos de esta nueva alternativa en un plazo de 15 días.

Lucas ha adelantado que esta nueva solución va en línea con las demandas vecinales. En relación con las últimas declaraciones del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en las que aseguraba que Adif mantiene la planificación actual y descarta nuevas modificaciones, el delegado del Gobierno ha afirmado que ha estado trabajando en todo momento, al margen de la confrontación y el ruido político, para atender las demandas de los vecinos y vecinas afectados por las obras de la nueva línea de alta velocidad a su paso por Lorca.

Lucas afirma que el Gobierno ha estado trabajando en todo momento, "al margen de la confrontación y el ruido político"

El pasado 12 de noviembre, Francisco Lucas se reunió con los vecinos de La Torrecilla y Campillo, junto al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la Asociación de Vecinos de La Torrecilla, para explicar los cambios introducidos en el proyecto por el administrador ferroviario.

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De igual forma, el delegado del Gobierno se comprometió con los vecinos a coordinar una reunión de trabajo con la CHS, encuentro que tuvo lugar también el pasado mes de noviembre y en el que los representantes vecinales pudieron trasladar al organismo de cuenca sus dudas y demandas. Para finalizar, Lucas ha señalado que durante todos estos meses se ha trabajado en una alternativa viable desde el punto de vista técnico que atienda las demandas de los vecinos, con rigor, diálogo y voluntad de acuerdo.