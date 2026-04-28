La Unión rinde homenaje a la cantaora Emilia Benito con una placa en su honor

El Ayuntamiento de La Unión, en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, ha rendido homenaje a la cantaora unionense Emilia Benito con la colocación de una placa conmemorativa en la conocida Avenida del Flamenco, junto al Mercado Público, sede del Festival Internacional del Cante de las Minas.

El acto ha contado con la participación del alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y de la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, así como de representantes institucionales, vecinos y amantes del flamenco, que han querido sumarse a este reconocimiento a una de las mujeres más influyentes en la historia del cante.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que “Emilia Benito forma parte del alma de La Unión y de nuestra identidad como ciudad flamenca. Su legado es fundamental para entender los orígenes del cante minero y el papel que nuestra tierra ha desempeñado en la historia del flamenco”.

La placa se enmarca en el programa regional ‘Murcia, Región de Mujeres’, una iniciativa destinada a visibilizar a mujeres referentes que han contribuido al desarrollo social, cultural e histórico de la Región de Murcia.

Emilia Benito fue una figura clave en la difusión de los cantes del Levante, llevando este arte más allá de nuestras fronteras en una época en la que el flamenco estaba mayoritariamente representado por hombres. Su trayectoria la llevó a actuar en escenarios nacionales e internacionales, incluyendo países como Argentina y México, donde cosechó importantes éxitos.

La ubicación de esta placa ha sido posible gracias a la cesión de la fachada por parte de Bernabé Abogados, gesto que el Ayuntamiento ha querido agradecer públicamente por su colaboración en la puesta en valor del patrimonio cultural y la memoria histórica del municipio.

Con este reconocimiento, La Unión continúa poniendo en valor a las grandes figuras femeninas vinculadas a su historia y a su cultura flamenca. Con la placa dedicada a Emilia Benito, ya son cinco las instaladas en el municipio dentro de este programa, junto a las de Encarnación Fernández, María Cegarra, María Vicente y Elena Páez.

Todas ellas cuentan con un código QR que permite a vecinos y visitantes conocer en profundidad la trayectoria de estas mujeres, reforzando así el compromiso del municipio con la difusión de su legado y con la igualdad.

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Este homenaje supone un nuevo paso en la apuesta del Ayuntamiento de La Unión por preservar y difundir su patrimonio cultural, especialmente el vinculado al flamenco, una de sus principales señas de identidad.