Las tallas de Salzillo de Lorquí ponen rumbo a Valladolid

El municipio de Lorquí despidió la pasada semana sus tres históricas tallas del escultor barroco Francisco Salzillo —el Nazareno, la Dolorosa y el San José de talla completa—, que ya se encuentran en el Museo Nacional de Escultura para formar parte de la exposición El instante detenido, considerada la muestra más importante dedicada al artista celebrada fuera del ámbito regional.

La exposición, en la que el Ayuntamiento de Lorquí participa como colaborador y co-editor del catálogo, se inaugurará el próximo 4 de mayo con la presencia de responsables del Ministerio de Cultura. Esta ambiciosa propuesta tiene como objetivo poner en valor la maestría de uno de los grandes escultores del Barroco español.

Entre las piezas cedidas por Lorquí destaca especialmente el San José de talla completa, convertido en uno de los grandes protagonistas de la muestra por su singularidad y relevancia artística.

La iniciativa de esta exposición parte del municipio de Lorquí y su Ayuntamiento, y fue muy bien recibida por el director del Museo Nacional de Escultura, Alejandro Nuevo, quien desde el primer momento mostró el mismo entusiasmo por el proyecto. Desde entonces, se ha desarrollado un intenso trabajo de colaboración con el propio museo y con el comisario de la muestra, Miguel Ángel Marcos, quienes han visitado Lorquí en varias ocasiones durante el proceso de preparación.

El instante detenido reunirá un total de 26 piezas y ofrecerá un recorrido por el universo creativo de Salzillo, abordando su proceso de trabajo, los ecos de sus obras perdidas y su escultura procesional. La muestra contará con obras procedentes de distintos puntos del país, especialmente de Murcia, Albacete y Segovia.

La exposición se articula en seis salas del Museo Nacional de Escultura, donde se exhiben piezas procedentes del propio museo, del Museo Salzillo, del Museo Diocesano de la Catedral de Murcia, así como de diferentes templos e instituciones, entre ellas la iglesia parroquial de Lorquí, el convento de Capuchinas, la parroquia de San Andrés, la ermita de San Antonio Abad y la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, además de dos préstamos de coleccionistas particulares de la Región de Murcia.

Otras piezas destacadas procedentes de Murcia incluyen el paso del Prendimiento de la Real e Ilustre Cofradía de Jesús, la Virgen de la Leche del Museo de la Catedral, así como diversos bocetos de Salzillo conservados en el Museo Salzillo, entre otras obras de gran valor artístico.

El alcalde de Lorquí ha querido destacar la importancia de este hito cultural para el municipio: “Para nosotros es un orgullo que se reconozca de este modo nuestro patrimonio, un patrimonio que llevamos años tratando de poner en valor y, aunque no ha sido fácil, hoy recibimos el fruto de este trabajo. Dar gracias a las personas que lo han hecho posible y que han participado en este proyecto: el cronista oficial de Lorquí, Francisco García Marco, y el profesor Emilio Marco; así como a la Parroquia de Santiago Apóstol y a su párroco Pascual Hellín”.

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Con esta exposición, Lorquí refuerza su papel como impulsor y referente en la difusión del legado de Salzillo, proyectando su obra y su figura en el ámbito nacional.