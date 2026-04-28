El Pleno de Molina de Segura aprueba una moción de Vox contra la regularización masiva de inmigrantes

El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó este martes una moción presentada por Vox que rechaza la regularización "masiva" de inmigrantes en situación irregular. La iniciativa salió adelante con el respaldo del PP, mientras que el PSOE votó en contra.

La propuesta, defendida por el primer teniente de alcalde y portavoz de Vox, Antonio Martínez Sánchez, instó al Gobierno de España a derogar los decretos que permiten la regularización extraordinaria de extranjeros, según ha informado el partido.

El texto aprobado demanda una política migratoria basada en la legalidad, el cumplimiento estricto de las leyes y, especialmente, el principio de "prioridad nacional" para el acceso a las ayudas sociales y servicios públicos del municipio.

"Hablar de prioridad nacional no es racismo, es puro sentido común", indica Martínez Sánchez

Durante el debate, Martínez Sánchez cargó contra la gestión del Ejecutivo central, al que acusó de alentar una "invasión migratoria", y subrayó que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a los ciudadanos españoles. "Hablar de prioridad nacional no es racismo, es puro sentido común", aseveró.

Nueva ordenanza sobre el padrón

En respuesta a estas críticas del PSOE, el portavoz de Vox anunció que su grupo ya trabaja en la redacción de una nueva ordenanza municipal sobre el padrón para contrarrestar los efectos de la inmigración irregular en la localidad.

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El acuerdo plenario incluye un decálogo de medidas que serán elevadas al Gobierno de España, entre las que destacan la repatriación "inmediata" de quienes entren ilegalmente en territorio nacional, la supresión de subvenciones a organizaciones que fomenten el "efecto llamada" y la prioridad para los nacionales en el acceso a la vivienda pública y prestaciones sanitarias.