Lorca 'celebra' el aniversario del apagón presentando un plan de emergencia para casos similares

365 días después del apagón que afectó a casi la totalidad del país, el Ayuntamiento de Lorca ha aprovechado para 'celebrar' el primer aniversario con la presentación de un plan especial para, en caso de repetirse, tener una guía para coordinar los distintos servicios municipales. El alcalde, Fulgencio Gil, tomaba parte en la presentación del documento elaborado por el Servicio de Emergencias bajo el título de 'Plan de Actuación Municipal frente a Crisis de Recursos Energéticos y Apagones (PLAMCREA)'.

A este respecto, fuentes municipales explicaban que se trata de un protocolo "basado en una metodología rigurosa y centrado en el fomento de la autoprotección en las infraestructuras críticas y servicios esenciales en momentos de crisis energéticas y apagones". Para ello, el documento establece un estándar de seguridad extrapolable a otras situaciones de déficit de recursos y medios, constituyendo un modelo de referencia para el resto de las administraciones y Comunidades Autónomas.

Presentación del plan este martes. / L.O.

"Con este nuevo plan de carácter operativo y estratégico, Lorca se sitúa de nuevo como referente en Servicios de Emergencias, marcando un nuevo hito tras convertirse en el único municipio de la Región de Murcia, y uno de los pocos de España, que ha sistematizado una respuesta integral a este tipo de desastres, contando con un protocolo específico de actuación municipal", apuntaba el regidor durante la puesta de largo del plan realizada en el centro municipal de emergencias.

Respuesta proactiva

"Este plan supone pasar de la reacción a la proactividad con una sistemática rigurosa, planificada, preparada; atendiendo a la seguridad de la población y al fomento de la autoprotección en las infraestructuras críticas y servicios esenciales, estableciendo un estándar de seguridad extrapolable a otras situaciones de déficit energético, constituyendo un modelo de referencia para el resto de las administraciones", añadía el primer edil.

Por lo que respecta al contenido del documento, cabe destacar que sus bases se sentaron durante el foro técnico convocado para analizar las lecciones aprendidas tras el apagón. Ahora, el plan deberá ser aprobado en Junta de Gobierno e integrado en el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca (PLATELOR), de manera que el municipio no realice actuaciones de forma aislada, sino bajo una estrategia coherente con los planes de orden superior.

Ricardo Villalba, Fulgencio Gil y José Martínez durante la presentación del plan. / L.O.

Tres pilares

Según destacaban los técnicos del servicio de Emergencias, "el plan se sustenta en una visión de autonomía operativa frente al aislamiento que provocan situaciones de este tipo en los centros de decisión y servicios esenciales, algo que se puso de manifiesto el pasado abril". De ahí que el documento atienda a tres pilares básicos: la garantía de suministros y energía, habiendo puesto a punto todos los grupos electrógenos en infraestructuras municipales y centros críticos; la reactivación de la antigua red de radio analógica de emergencias, que llevaba más de 20 años fuera de servicio, para que actúe como un respaldo robusto ante cualquier caída de redes digitales; y la prioridad a las personas vulnerables, habiendo solicitado a la Consejería de Política Social el censo de personas electrodependientes que viven solas, así como de ciudadanos con altos niveles de discapacidad, de tal manera que se pueda priorizar su asistencia.