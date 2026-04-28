Gastronomía
Foodtrucks, cocina gourmet y conciertos: así será STREET-DO, el nuevo festival de Lorca
Llenará la Plaza de España de sabores internacionales, ambiente festivo y conciertos durante cuatro días.
Lorca acogerá del 30 de abril al 3 de mayo el festival gastromusical STREET-DO, una nueva cita que convertirá la Plaza de España en un espacio dedicado a la gastronomía urbana gourmet y la música en directo. El evento reunirá a varias foodtrucks llegadas desde distintos puntos de España, que competirán por lograr el reconocimiento a la mejor del certamen.
La propuesta combinará cocina urbana internacional reinterpretada con un enfoque de autor, con elaboraciones como kebabs, pizzas, burritos o croquetas, entre otras especialidades. La organización plantea el festival como una competición culinaria en la que cada participante pondrá a prueba su creatividad, calidad y capacidad de sorprender tanto al público como al jurado.
A esta oferta gastronómica se sumará una programación musical en directo que incluirá bandas destacadas como los valencianos Space Elephant, habituales de grandes festivales nacionales, y los lorquinos Norte Perdido, recientemente confirmados en el Sonorama. El cartel se completará con otras formaciones locales y con sesiones de DJs bajo el sello SunFest, con el objetivo de mantener un ambiente festivo durante toda la jornada.
Programa de actuaciones
Apertura foodtrucks: 19:00 horas / Cierre: 00:30 horas (domingo 3, a las 00:00 horas)
Jueves 30 de abril
- Mantecas Brothers (21:30-23:00 horas)
- Sunfest (23:00-03:00 horas)
Viernes 1 de mayo
- Alegres Bandoleros (20:00-21:30 horas)
- Space Elephants (22:30-00:00 horas)
- Iván Belmonte Dj (00:00-03:00 horas)
Sábado 2 de mayo
- Norte Perdido (21:30-23:30 horas)
- Sunfest (23:30-03:00 horas)
Con ánimos de repetir
La iniciativa ha sido presentada este martes por el concejal de Talento Joven del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez, junto al representante de la asociación ACHO LIVE FEST, Juanjo Gris. Durante la presentación, el edil destacó que el Consistorio sigue apostando por propuestas "modernas, atractivas y de calidad" capaces de conectar con el público joven y de dinamizar la ciudad. También subrayó que STREET-DO busca convertir a Lorca en un punto de encuentro donde se mezclen culturas, sabores y música.
El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Lorca, Estrella de Levante y el distintivo gastronómico 1001 Sabores de la Región de Murcia, además de la colaboración de Hostelor, Cámara de Comercio y Orbitalia. El director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), Juan Francisco Martínez, valoró la cita como un ejemplo de cómo gastronomía y cultura pueden actuar como motores de atracción turística y dinamización social, además de reforzar la imagen de Lorca como destino moderno y abierto a nuevas tendencias.
Desde la organización destacan que STREET-DO nace con vocación de continuidad y con la intención de situar a Lorca como un referente en la celebración de eventos gastronómicos y culturales en espacios emblemáticos como la Plaza de España.
- Irrumpe en un narcopiso de Molina de Segura y apuñala a tres hombres que estaban hablando con su mujer
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- Los grandes fondos de inversión se 'comen' las especias murcianas
- El próximo jueves 30 de abril se podrá asistir de forma gratuita a la III Pasarela de Artesanía de la Región de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
- Árboles 'irregulares' en Murcia 'por capricho del Ayuntamiento': La interventora señala cinco irregularidades en varias medianas del municipio
- Un campo de fútbol y varias pistas deportivas: así será el nuevo gran complejo polideportivo que albergará Cartagena
- Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia