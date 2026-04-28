Foodtrucks, cocina gourmet y conciertos: así será STREET-DO, el nuevo festival de Lorca

Lorca acogerá del 30 de abril al 3 de mayo el festival gastromusical STREET-DO, una nueva cita que convertirá la Plaza de España en un espacio dedicado a la gastronomía urbana gourmet y la música en directo. El evento reunirá a varias foodtrucks llegadas desde distintos puntos de España, que competirán por lograr el reconocimiento a la mejor del certamen.

La propuesta combinará cocina urbana internacional reinterpretada con un enfoque de autor, con elaboraciones como kebabs, pizzas, burritos o croquetas, entre otras especialidades. La organización plantea el festival como una competición culinaria en la que cada participante pondrá a prueba su creatividad, calidad y capacidad de sorprender tanto al público como al jurado.

A esta oferta gastronómica se sumará una programación musical en directo que incluirá bandas destacadas como los valencianos Space Elephant, habituales de grandes festivales nacionales, y los lorquinos Norte Perdido, recientemente confirmados en el Sonorama. El cartel se completará con otras formaciones locales y con sesiones de DJs bajo el sello SunFest, con el objetivo de mantener un ambiente festivo durante toda la jornada.

Presentación del festival gastronómico STREET-DO / Ayuntamiento de Lorca

Programa de actuaciones

Apertura foodtrucks: 19:00 horas / Cierre: 00:30 horas (domingo 3, a las 00:00 horas)

Jueves 30 de abril

Mantecas Brother s (21:30-23:00 horas)

s (21:30-23:00 horas) Sunfest (23:00-03:00 horas)

Viernes 1 de mayo

Alegres Bandoleros (20:00-21:30 horas)

(20:00-21:30 horas) Space Elephants (22:30-00:00 horas)

(22:30-00:00 horas) Iván Belmonte Dj (00:00-03:00 horas)

Sábado 2 de mayo

Norte Perdido (21:30-23:30 horas)

(21:30-23:30 horas) Sunfest (23:30-03:00 horas)

Con ánimos de repetir

La iniciativa ha sido presentada este martes por el concejal de Talento Joven del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez, junto al representante de la asociación ACHO LIVE FEST, Juanjo Gris. Durante la presentación, el edil destacó que el Consistorio sigue apostando por propuestas "modernas, atractivas y de calidad" capaces de conectar con el público joven y de dinamizar la ciudad. También subrayó que STREET-DO busca convertir a Lorca en un punto de encuentro donde se mezclen culturas, sabores y música.

El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Lorca, Estrella de Levante y el distintivo gastronómico 1001 Sabores de la Región de Murcia, además de la colaboración de Hostelor, Cámara de Comercio y Orbitalia. El director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), Juan Francisco Martínez, valoró la cita como un ejemplo de cómo gastronomía y cultura pueden actuar como motores de atracción turística y dinamización social, además de reforzar la imagen de Lorca como destino moderno y abierto a nuevas tendencias.

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Desde la organización destacan que STREET-DO nace con vocación de continuidad y con la intención de situar a Lorca como un referente en la celebración de eventos gastronómicos y culturales en espacios emblemáticos como la Plaza de España.