COAG repartirá, gratis, 5 toneladas de alcachofa en Lorca

La sección lorquina de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG Lorca) saldrá este miércoles a la calle para poner en valor los distintos beneficios de la alcachofa. Y lo hará a través del reparto gratuito de 5.000 kilogramos de esta flor consumida como verdura que, por derecho propio, se ha convertido en uno de los productos más representativos de la huerta y agricultura de toda la comarca.

Según la entidad organizadora, la actividad comenzará a partir de las 10:30 horas en la plaza de Calderón de la Barca, y contará con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Lorca. En cuanto al objetivo con que se llevará a cabo, indicaban: "la jornada pretende acercar la alcachofa a vecinos y visitantes, fomentando además hábitos de alimentación saludables y el conocimiento de los productos de cercanía".

Un agricultor comprueba el estado de su cultivo de alcachofas en Lorca. | FIRMA / L.O.

Del mismo modo, desde COAG Lorca aprovechaban para destacar "la importancia de apoyar el consumo de productos locales y de temporada, así como reconocer el esfuerzo diario de agricultores y agricultoras que trabajan para mantener la calidad y tradición agrícola de la Región de Murcia".

Más de 5.000 hectáreas

Como testigo de la importancia de la alcachofa cabe recordar que, según fuentes del Gobierno regional, para la campaña 2025-2026 se estima una producción de más de 105.000 toneladas en una superficie cultivada que supera las 5.200 hectáreas. De esta producción, cerca del 60 por ciento del total tiene como destino la industria.