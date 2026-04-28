Economía
El Ayuntamiento de Lorca presume del "mejor dato de deuda" en veinte años
Mientras que en 2008 la cifra se situaba en 105 millones, en 2025 se redujo hasta los 23
De 105 millones de deuda en 2008 a menos de 23 en 2025. Este era el dato que aportaba la concejala delegada de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez, quien este martes presumía del "mejor dato de deuda en más de 20 años tras recortarla en 82 millones de euros".
Tanto es así que, según aportaba la edil, la deuda municipal baja "drásticamente", pasando de 1.155 euros por ciudadano hasta quedarse en 255 €. "El modelo económico y de gestión activado en junio de 2023 ha otorgado credibilidad financiera al Ayuntamiento, proyectando una imagen real de estabilidad, seguridad y rigor. Logramos cifras que constituyen un factor de estímulo porque queda trabajo por hacer", señalaba.
"No es casualidad que todas las cuentas del Ayuntamiento mejoren. Se está gestionando bien y de forma efectiva. El cierre del año 2025 señala un superávit de 5,6 millones de euros, un ahorro neto cercano a los 8 millones, un remanente de tesorería que alcanza los 8,4 millones y un resultado presupuestario de 5,5 millones de euros", apostillaba la concejala, que terminaba recordando que el actual equipo de Gobierno ha aprobado hasta la fecha tres presupuestos, uno por cada año de mandato: "hemos cambiado incertidumbre y derroche por reducción de deuda y contención del gasto, trabajando con eficacia y responsabilidad, ganando confianza social y consolidando nuestro proyecto de municipio", terminaba.
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