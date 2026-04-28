Arte, cuentos y lectura se dan la mano en San Pedro

El IES Dos Mares de San Pedro del Pinatar, representado por el alumnado de segundo curso de Bachillerato de Arte en la asignatura de Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas y por el Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil, celebró el Día del Libro el pasado 23 de abril junto a escolares de distintos centros educativos de la localidad: New Castelar College, Villa Alegría, Nuestra Señora del Carmen, Las Esperanzas, Los Antolinos, Los Pinos y Maspalomas.

Durante la jornada, se desarrollaron o diversas actividades dirigidas a la infancia con el objetivo de fomentar la lectura y la creatividad. La mañana comenzó dando rienda suelta a la imaginación de la mano del alumnado del CFGS en Educación Infantil, que hizo juegos de adivinanzas y llevó a cabo la puesta en escena de las obras Así es la vida, de Ana Luisa Ramírez y Carmen Ramírez, y Arco i Gris, de Trinidad Romera.

Posteriormente, los participantes se trasladaron a la biblioteca infantil, donde el alumnado de Bachillerato de Artes Gráficas y Diseño presentó una exposición de ilustraciones realizadas en pastel basadas en el libro Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, incluyendo una adaptación de la historia dirigida al público infantil.

Además, explicaron el proceso de creación y el resultado final de sus ‘libros de artista’, trabajos en los que han desarrollado su propia expresividad e imaginación. La actividad concluyó con un taller de marcapáginas, en el que el alumnado utilizó sellos de estampación diseñados por ellos mismos, permitiendo a los escolares crear y decorar sus propios marcapáginas.

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Una iniciativa que incentiva la lectura, la cultura y la participación del alumnado del municipio a través del trabajo cooperativo y colaborativo.