Alguazas rinde homenaje a Paco Marín con la denominación del Pabellón Municipal de Deportes

El municipio de Alguazas vivió en la mañana del pasado sábado un emotivo acto institucional en el Pabellón Municipal de Deportes, que presentó una grada abarrotada para rendir homenaje a una de las figuras más queridas del deporte local: Paco Marín.

Desde este lunes, la instalación deportiva luce en su fachada el nombre de Pabellón de Deportes Paco Marín, en reconocimiento a toda una vida dedicada al fomento del deporte en la localidad.

El acto comenzó en el exterior del pabellón, donde se hizo entrega de una placa conmemorativa al homenajeado, en un ambiente cargado de emoción y acompañado por familiares, amigos, vecinos y representantes del tejido deportivo local.

Ya en el interior, sobre la pista, se desarrolló el acto institucional con las intervenciones de la concejala de Deportes, Loli Sandoval; el técnico municipal de Deportes, Juanma Bravo; y el propio Paco Marín, visiblemente emocionado. Cerró el turno de palabras el alcalde, José Gabriel García, quien destacó la trayectoria ejemplar del homenajeado, su compromiso inquebrantable con el deporte base y su papel fundamental en la formación de jóvenes, subrayando además el consenso unánime del municipio en torno a este reconocimiento. Su intervención concluyó con una enorme ovación del público asistente a Paco Marín.

Tras el acto institucional, el Club Unión Alguazas quiso sumarse a este reconocimiento haciendo entrega de una placa en nombre de la entidad.

El colofón de la jornada lo puso el reencuentro sobre la pista de medio centenar de jugadores históricos, muchos de ellos sin verse durante décadas, en un momento cargado de nostalgia y alegría que hizo las delicias del público asistente. El encuentro deportivo sirvió como broche final a una jornada inolvidable para el deporte alguaceño.

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Con este homenaje, Alguazas no solo da nombre a una instalación, sino que reconoce el legado deportivo y humano de una persona que ha contribuido de forma decisiva al crecimiento deportivo y humano del municipio.