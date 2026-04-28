Alguazas celebra con éxito su I Feria de la Salud para acercar recursos y bienestar a la ciudadanía

Alguazas acogió el pasado fin de semana con gran participación la I Feria de la Salud, una iniciativa que reunió a una veintena de entidades con el objetivo de acercar a la ciudadanía los recursos saludables disponibles en el municipio. Durante dos jornadas, profesionales sanitarios, asociaciones y comercios salieron a la calle para promover hábitos de vida saludables y visibilizar servicios de prevención y bienestar.

La feria fue organizada por la Concejalía de Salud, con la colaboración del Centro de Salud, el Centro de Día, la Asociación de Comerciantes y Empresarios y la agencia Infinity Marketing, en una apuesta conjunta por fomentar la salud comunitaria.

El evento, celebrado los días 24 y 25 de abril, ofreció un programa variado que combinó actividades divulgativas, talleres prácticos y demostraciones. Entre las propuestas destacaron:

Talleres sobre duelo, mindfulness y salud emocional .

y . Demostraciones de RCP y maniobra de Heimlich.

y maniobra de Heimlich. Controles de constantes y revisiones de salud .

. Actividades físicas como zumba y gerontogimnasia .

y . Exhibiciones y espacios informativos para todas las edades.

Además, se puso en marcha el mapeo de activos en salud, una iniciativa que permitió a profesionales y empresas locales integrarse en un directorio común para reforzar la red de recursos saludables del municipio. Fruto de este trabajo, el consistorio ha elaborado un catálogo digital que puede verse en la web municipal y que próximamente difundirá entre la población a través de un folleto. El objetivo de la iniciativa, según remarcó el alcalde, es “informar a la ciudadanía de todos los recursos y servicios que tienen a su alcance”.

La jornada del viernes contó con la apertura institucional, a la que asistieron el alcalde José Gabriel García y el gerente del Área VI del Servicio Murciano de Salud, Andrés Carrillo. También participaron el concejal de Salud, Tomás Lorente, junto a las ediles María Segura y Loli Sandoval, quienes destacaron la importancia de impulsar este tipo de iniciativas para mejorar la calidad de vida de la población.

La alta participación y la implicación de las entidades locales consolidan esta primera edición como un éxito. Desde la organización se subraya la intención de dar continuidad a la feria en próximos años, reforzando el trabajo en red y acercando aún más la salud a la ciudadanía.

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Con esta iniciativa, Alguazas da un paso adelante en la promoción de entornos saludables, apostando por la prevención, la información y la participación comunitaria como pilares fundamentales.