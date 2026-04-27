Los partidos políticos de Lorca se unen para reclamar a ADIF mejoras en el paso de La Torrecilla

El Ayuntamiento de Lorca no se conforma con la solución propuesta por ADIF para que el Corredor Mediterráneo cruce la rambla de La Torrecilla. Así quedaba patente en la sesión plenaria de este lunes, durante la que los grupos municipales del Partido Popular, Vox y PSOE presentaban una moción conjunta –que resultaba aprobada con todos los votos a favor excepto por la abstención del edil de IU– para exigir a ADIF y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la mejora de la actuación prevista en el lugar; todo ello con el objetivo de reforzar la seguridad hidráulica de la zona y atender las reivindicaciones históricas de los vecinos.

"La llegada de la alta velocidad supone una infraestructura estratégica para el futuro del municipio, pero su ejecución debe ser plenamente compatible con la seguridad de las personas", señalaba el alcalde, Fulgencio Gil, que criticaba al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por dejar "en segundo plano" la seguridad de las familias de Campillo y La Torrecilla.

Manifestación de los vecinos de La Torrecilla en junio del año pasado. / Daniel Navarro

En cuanto al contenido de la moción, fuentes municipales explicaban que su desarrollo se iniciaba para recoger la preocupación existente en las citadas pedanías ante la solución adoptada en el actual proyecto, que contempla un terraplén en el cauce con pasos de agua que los vecinos consideran insuficientes en caso de lluvias torrenciales. A este respecto, cabe recordar que la rambla de La Torrecilla ha protagonizado episodios especialmente graves en el pasado, como la riada de San Wenceslao de 2012, muy presente todavía en la memoria colectiva debido a las consecuencias que provocó.

Concretamente, el texto reclama "la mejora inmediata" de la actuación ya ejecutada en el lugar a través de la construcción de pasos de agua adicionales, que permitan garantizar el drenaje de las aguas pluviales y aumentar la permeabilidad del cauce y reducir riesgos ante grandes avenidas de agua. "El Ayuntamiento va a estar siempre del lado de los vecinos cuando se trate de proteger vidas, viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras. No vamos a renunciar a una solución más segura y más eficaz", apostillaba el regidor.

Viaducto del Corredor Mediterráneo sobre la rambla de Béjar. / Daniel Navarro

Del mismo modo, Gil Jódar hacía hincapié en la relevancia de que la propuesta haya sido respaldada por varios grupos municipales: "nuestra postura es clara: sí a las grandes infraestructuras, sí al progreso, pero siempre con seguridad y escuchando a los vecinos. El progreso no consiste solo en construir infraestructuras, sino en hacerlas bien, con visión de futuro".

Por segunda vez

No obstante, la situación en La Torrecilla no es la primera vez que se trata en el Pleno de Lorca. Así, poco después de que los vecinos pararan las obras presentándose en el lugar, el Pleno municipal aprobaba por unanimidad el pasado 30 de junio de 2025 reclamar la construcción de un viaducto en la desembocadura de la rambla, tal y como venían solicitando los vecinos afectados. "Seguiremos impulsando cuantas acciones sean necesarias hasta lograr una respuesta satisfactoria por parte de ADIF y del Ministerio", subrayaba el primer edil.

Por último, Gil Jódar añadía: "nuestro municipio no puede permitirse repetir errores del pasado ni asumir soluciones insuficientes ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos. Pedimos sentido común. Las infraestructuras del siglo XXI tienen que diseñarse pensando también en la realidad climática actual. Prevenir siempre será mejor que lamentar después".