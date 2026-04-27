Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Especias murcianasVíctica secuestro caravanaPlaza PreciosaVeneno en La AparecidaTranvía El PalmarFestival Aéreo San Javier
instagramlinkedin

Sociedad

La presencia de ropa tendida en los balcones de Lorca acarreará multas de hasta 1.500 euros

El Pleno aprueba la modificación de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales

Imagen de archivo de un bloque de viviendas de Lorca, con los balcones repletos de enseres.

Imagen de archivo de un bloque de viviendas de Lorca, con los balcones repletos de enseres. / PSOE Lorca

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La instalación de tendederos en la fachada principal de los edificios salvo que se ubiquen en huecos dispuestos para tal fin o protegidos por mamparas que estéticamente queden integradas en el entorno; y la no retirada de aparatos de aire acondicionado o salidas de humos en las fachadas de los edificios que se encuentren en mal estado de conservación. Estas son las dos infracciones que, en un plazo de 30 días, podrán acarrear multas que irán desde los 751 hasta 1.500 euros en el municipio de Lorca.

Así lo informaba el alcalde, Fulgencio Gil, tras la aprobación en el Pleno –con los votos a favor de PP y VOX y la abstención de IU y PSOE– de la modificación de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales. Esta modificación, anunciada el pasado mes de septiembre, también permitirá al Ayuntamiento multar con entre 151 y 750 euros a los ciudadanos que tiendan ropa en las barandas de los balcones y en los dinteles inferiores de las ventanas; a quienes acumulen enseres en los balcones "ajenos al uso propio de este espacio de la vivienda"; y a los comerciantes que no retiren cartelería, toldos, placas y banderolas una vez cesada la actividad.

Pleno correspondiente al mes de abril, donde se aprobaba la moción.

Pleno correspondiente al mes de abril, donde se aprobaba la moción. / L.O.

"Esta actualización normativa responde a una demanda creciente trasladada por vecinos, colectivos sociales y asociaciones ciudadanas, que vienen reclamando una regulación más concreta frente a situaciones que deterioran la imagen urbana y generan sensación de abandono en distintos barrios y zonas del casco urbano", apuntaba el primer edil.

Noticias relacionadas y más

Desde 2010

A este respecto, Gil Jódar recordaba que la ordenanza modificada fue aprobada –de forma pionera– en el año 2010 "para combatir conductas incívicas, daños al mobiliario urbano y acciones contrarias al uso adecuado del espacio público. Desde entonces ha servido como marco regulador para proteger calles, plazas e instalaciones municipales". "El objetivo es concienciar, ordenar y mejorar la convivencia. El estado de fachadas, balcones y elementos visibles desde la vía pública forma parte de la percepción general que se tiene de Lorca, por lo que esta ordenanza viene a respaldar un comportamiento ejemplar", ahondaba el alcalde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
  2. En directo: Europa-Real Murcia
  3. Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
  4. Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
  5. En directo: FC Cartagena-Nástic de Tarragona
  6. Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
  8. El Mercado del Encanto llega a Cartagena: artículos de moda femenina e infantil, complementos, joyería y decoración

La presencia de ropa tendida en los balcones de Lorca acarreará multas de hasta 1.500 euros

La presencia de ropa tendida en los balcones de Lorca acarreará multas de hasta 1.500 euros

Parece la Toscana, pero es la Región de Murcia: el precioso pueblo medieval de casitas de colores, castillo del siglo XVI y baños termales ideal para este puente de mayo

Parece la Toscana, pero es la Región de Murcia: el precioso pueblo medieval de casitas de colores, castillo del siglo XVI y baños termales ideal para este puente de mayo

Carla Antonelli: "No hemos llegado hasta aquí para dar ni un paso atrás, ni para volver a escondernos"

Carla Antonelli: "No hemos llegado hasta aquí para dar ni un paso atrás, ni para volver a escondernos"

Cieza honra su memoria entre moros, cristianos y pólvora

Cieza honra su memoria entre moros, cristianos y pólvora

Así se ha vivido el pregón de las Fiestas de Caravaca pronunciado por Manuel Alfonso Guerrero

El Ayuntamiento de Lorca culmina la restauración de la senda al Cejo de los Enamorados

El Ayuntamiento de Lorca culmina la restauración de la senda al Cejo de los Enamorados

Elegidos los cargos para las fiestas de moros y cristianos de Jumilla 2026

Elegidos los cargos para las fiestas de moros y cristianos de Jumilla 2026

Vox reclamará en el Pleno de Lorca desalojos en 48 horas para combatir la okupación

Vox reclamará en el Pleno de Lorca desalojos en 48 horas para combatir la okupación
Tracking Pixel Contents