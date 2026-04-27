La presencia de ropa tendida en los balcones de Lorca acarreará multas de hasta 1.500 euros

La instalación de tendederos en la fachada principal de los edificios salvo que se ubiquen en huecos dispuestos para tal fin o protegidos por mamparas que estéticamente queden integradas en el entorno; y la no retirada de aparatos de aire acondicionado o salidas de humos en las fachadas de los edificios que se encuentren en mal estado de conservación. Estas son las dos infracciones que, en un plazo de 30 días, podrán acarrear multas que irán desde los 751 hasta 1.500 euros en el municipio de Lorca.

Así lo informaba el alcalde, Fulgencio Gil, tras la aprobación en el Pleno –con los votos a favor de PP y VOX y la abstención de IU y PSOE– de la modificación de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales. Esta modificación, anunciada el pasado mes de septiembre, también permitirá al Ayuntamiento multar con entre 151 y 750 euros a los ciudadanos que tiendan ropa en las barandas de los balcones y en los dinteles inferiores de las ventanas; a quienes acumulen enseres en los balcones "ajenos al uso propio de este espacio de la vivienda"; y a los comerciantes que no retiren cartelería, toldos, placas y banderolas una vez cesada la actividad.

Pleno correspondiente al mes de abril, donde se aprobaba la moción. / L.O.

"Esta actualización normativa responde a una demanda creciente trasladada por vecinos, colectivos sociales y asociaciones ciudadanas, que vienen reclamando una regulación más concreta frente a situaciones que deterioran la imagen urbana y generan sensación de abandono en distintos barrios y zonas del casco urbano", apuntaba el primer edil.

Desde 2010

A este respecto, Gil Jódar recordaba que la ordenanza modificada fue aprobada –de forma pionera– en el año 2010 "para combatir conductas incívicas, daños al mobiliario urbano y acciones contrarias al uso adecuado del espacio público. Desde entonces ha servido como marco regulador para proteger calles, plazas e instalaciones municipales". "El objetivo es concienciar, ordenar y mejorar la convivencia. El estado de fachadas, balcones y elementos visibles desde la vía pública forma parte de la percepción general que se tiene de Lorca, por lo que esta ordenanza viene a respaldar un comportamiento ejemplar", ahondaba el alcalde.