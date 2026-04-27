Guardia Civil desarticula la banda de ladrones que aterrorizaba a las pedanías de Lorca

Campillo, Purias, Tercia, Cazalla y La Torrecilla. Estas eran las diputaciones de Lorca en las que el último grupo criminal desarticulado por la Guardia Civil de la Región de Murcia había perpetrado diecinueve robos con fuerza según las investigaciones del Instituto Armado. Así, aunque la investigación permanece abierta, en el marco de la operación 'Landame' ya se ha detenido a tres personas como presuntas autoras de los robos, a las que también se las acusa de pertenencia a grupo criminal.

Imágenes del sistema de vigilancia de una de las viviendas afectadas. / Guardia Civil

Iniciada en septiembre del pasado año tras el aumento de robos con fuerza cometidos en el interior de viviendas sitas en las citadas pedanías, la operación finalmente desembocaba en la detención in fraganti –tras el aviso de una de las vecinas afectadas– de uno de los sospechosos, que daba pie, junto a otras informaciones sobre la posible venta en establecimientos comerciales de Murcia de algunas de las joyas robadas, a la localización de los otros dos sospechosos pedanía murciana de El Palmar.

Parajes aislados

En cuanto a la forma de actuar de los detenidos, dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, desde el Instituto Armado se relataba: "Los ladrones aprovechaban la ausencia de moradores para acceder a los domicilios, generalmente casas aisladas, rompiendo el vallado perimetral y forzando los sistemas de seguridad, como rejas de puertas o ventanas. Una vez dentro se ‘hacían’ con efectos de valor fáciles de transportar como joyas y aparatos tecnológicos, además de dinero en efectivo".

Precisamente en esas viviendas, los investigadores del cuerpo llevaban a cabo "minuciosas inspecciones oculares" que, junto a las imágenes procedentes de cámaras de seguridad y la detección de patrones, hizo sospechar a los agentes de la existencia de un grupo organizado. A este respecto, la Guardia Civil informaba de que en el futuro podrían llevarse a cabo más detenciones.