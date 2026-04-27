Cieza honra su memoria entre moros, cristianos y pólvora

El Domingo de Resurrección de aquel año resultó totalmente paradójico para la población cristiana de la antigua Çieça, pues les trajo muerte, destrucción y esclavitud. El 6 de abril de 1477 ha pasado a la posteridad para Cieza como la fecha en que ésta fue destruida. Aquel día la ciudad fue pasto de las llamas y sus habitantes fueron asesinados o hechos esclavos. Nadie quedó tras el saqueo de las tropas nazaríes del Reino de Granada. Y este es el hecho que durante los últimos años se conmemora en la localidad. Una fiesta que ha ido ganando, progresivamente, en pasión, intensidad y afluencia.

Las Fiestas del Escudo La Invasión 2026, organizadas por la Hermandad de San Bartolomé, iniciaron su programación festera el pasado viernes, con el acto de entrega de poderes, por parte del acalde Tomás Rubio, al comendador de la villa en la plaza Mayor y la apertura oficial de las celebraciones de moros y cristianos.

El sábado por la mañana se realizó un pasacalles, a las 12:00 horas, de kábilas y mesnadas hasta la Plaza de España, donde tuvo lugar la ‘Tronaera’, y por la tarde, a las 20:00 horas, llegó el plato fuerte con el acto de ‘La Invasión’, que representaba la lucha del pueblo ciezano contra las tropas invasoras de Granada con la lucha en el Puente de Hierro y la posterior ascensión hasta la Ermita de San Bartolomé, iniciándose así el saqueo de la Villa de Cieza.

Asimismo, el domingo, a las puertas de la Ermita de San Bartolomé, se representó el intento de rescate de los cautivos en la que se expone la negativa nazarí a aceptarlo y, por tanto, regresaron a Granada con los cautivos de Cieza.

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Finalmente, a las 18:00 horas, las mesnadas y cábilas, con sus trajes de gala, recorrieron las calles de Cieza luciendo sus majestuosos trajes y haciendo las delicias del público asistente. Con este desfile terminaron los actos de la ‘Fiesta del Escudo La Invasión’ hasta el próximo año, mientras sigue persiguiendo la declaración de Interés Turístico Regional.