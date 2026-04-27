Carla Antonelli: "No hemos llegado hasta aquí para dar ni un paso atrás, ni para volver a escondernos"

Los Alcázares se convirtió este fin de semana en escenario de la diversidad, la reivindicación y el reconocimiento con la celebración de la II Gala de los Premios Orgullo del Mar Menor 2026, un evento que distingue la labor de personas, colectivos y entidades comprometidas con la igualdad y los derechos LGTBIQ+.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del reconocimiento a Carla Antonelli, quien recibió el premio de manos del alcalde, Mario Pérez Cervera, y de la Asociación LGTBIQ+ de Los Alcázares ‘Lo tienes claro’, en un gesto que simboliza el respaldo institucional y social a su trayectoria.

Durante su intervención, Antonelli ofreció un discurso que emocionó a las personas asistentes, marcado por la reivindicación, la memoria y la defensa de los derechos conquistados. "No hemos llegado hasta aquí para dar ni un paso atrás, ni para volver a escondernos. Hemos llegado para quedarnos", expresó la senadora en un mensaje cargado de fuerza. También advirtió sobre los riesgos de retroceso en derechos y apeló a la unidad del colectivo y de la sociedad en su conjunto: "Nos hemos cansado de vivir pidiendo perdón por ser quienes somos. Nunca más".

Foto de familia de los distinguidos en la II Gala de los Premios Orgullo del Mar Menor 2026 / Ayuntamiento de Los Alcázares

Antonelli tuvo además palabras de reconocimiento hacia el municipio, al que definió como un símbolo de resistencia y compromiso. "Sois la aldea de la libertad, sois la aldea de la diversidad, sois la aldea de aquella España que una vez nos atrevimos a soñar y fuimos tan atrevidas que lo hicimos realidad", afirmó emocionada.

Los Alcázares, espacio de respeto y diversidad

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, destacó durante el acto que "es un orgullo para nuestro municipio contar con referentes como Carla Antonelli, cuya trayectoria ha contribuido a abrir camino y a conquistar derechos fundamentales para muchas personas". Asimismo, subrayó que "Los Alcázares seguirá siendo un espacio de respeto, diversidad e inclusión, donde no hay cabida para el retroceso en derechos".

La concejal de Igualdad, Claudia Muñoz, puso en valor el significado de la gala como punto de encuentro y reconocimiento. "esta noche no solo celebra, sino que también visibiliza y agradece el compromiso de tantas personas y colectivos que hacen de nuestra sociedad un lugar más justo, diverso y humano".

Durante su intervención, Muñoz destacó además la consolidación de iniciativas como ‘Mar Menor Vibra con Orgullo’, que ya forman parte de la identidad del municipio, y recordó el avance que ha supuesto la presencia de Los Alcázares en la Feria Internacional de Turismo dentro del espacio de diversidad, "un paso valiente que demuestra que nuestro compromiso trasciende fronteras".

Uno de los momentos de la II Gala de los Premios Orgullo del Mar Menor 2026 / Ayuntamiento de Los Alcázares

Otros premiados

La gala sirvió también para reconocer a otras personas, asociaciones y entidades que comparten la convicción de que cada acción cuenta en la construcción de una sociedad más igualitaria, en una noche que combinó emoción, convivencia y actuaciones en directo.

Además de Carla Antonelli, también recibieron un reconocimiento Esther Nevado, la Asociación CESIDA, Mía Daniela, también conocida como La Huesito; la Asociación Sport Rutes, la Asociación Galactyco de Cartagena, el Bar Mar y Limón y Alberto Huertas, a título póstumo, por su apoyo, trabajo y lucha por la igualdad, el respeto y la diversidad.

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Con esta segunda edición, los Premios Orgullo del Mar Menor se consolidan como una cita clave en el calendario del municipio, proyectando a Los Alcázares como un referente en la defensa de la igualdad, el respeto y la diversidad.