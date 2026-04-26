Vox reclamará en el Pleno de Lorca desalojos en 48 horas para combatir la okupación

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Lorca llevará al próximo pleno municipal, que se celebrará este lunes, una moción "para reforzar la defensa de la propiedad privada y establecer políticas de tolerancia cero frente a la ocupación ilegal de viviendas". Así lo anunciaba José Martínez, concejal de la formación, quien aludía la "creciente preocupación social por el fenómeno de la ocupación y la denominada 'inquiocupación'" como motivación principal para idear la propuesta.

A este respecto, Martínez García explicaba que la actual legislación "dificulta la recuperación de viviendas ocupadas", lo que estaría provocando "inseguridad jurídica y desprotección para los propietarios". Por ello, la moción reclama "una serie de reformas orientadas a agilizar los procedimientos de desalojo y endurecer las sanciones contra quienes ocupan ilegalmente inmuebles".

Carmen Menduiña y José Martínez, ediles de Vox en Lorca. / Vox Lorca

Entre las propuestas recogidas en el texto destacan la posibilidad de ejecutar desahucios en un plazo inferior a 48 horas, la modificación del Código Penal para reforzar las penas por usurpación, así como impedir el empadronamiento en viviendas ocupadas ilegalmente. Asimismo, se plantea dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar su capacidad de actuación.

Más precisión

Del mismo modo, la moción incluye la solicitud al Gobierno de España de que se elaboren estadísticas oficiales que permitan conocer con mayor precisión la dimensión del problema, así como el compromiso del Ayuntamiento de Lorca con la protección de los vecinos afectados. En este sentido, el edil de Vox defendía "la necesidad de adoptar medidas firmes que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada", para terminar subrayando que "la ocupación ilegal no puede seguir siendo tolerada. Con esta iniciativa, VOX Lorca pretende trasladar al pleno municipal la urgencia de abordar esta problemática y promover cambios normativos que refuercen la protección de los propietarios".