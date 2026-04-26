Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor

El cielo sobre el Mar Menor suele amanecer en calma, con esa luz plana que diluye el horizonte entre agua y aire. Pero durante el primer fin de semana de mayo, esa quietud se romperá: el zumbido lejano de un reactor, el trazo de humo que dibuja una figura imposible, las cabezas alzadas en la orilla. Santiago de la Ribera se prepara para mirar hacia arriba durante horas, como si el espectáculo estuviera escrito en el cielo.

Del 1 al 3 de mayo, el Festival Aéreo Internacional de San Javier volverá a convertir este tramo de costa de la Región en uno de los principales escenarios aeronáuticos del país. La cita abrirá la temporada de festivales aéreos en España y lo hace fuera del calendario turístico habitual, con la intención de atraer visitantes cuando aún no ha empezado el verano. Pero más allá de la estrategia, lo que se despliega es una coreografía compleja en la que conviven tecnología militar, acrobacia de precisión y una cultura aeronáutica profundamente arraigada en el territorio.

El momento central llegará el domingo 3 de mayo por la mañana, cuando la exhibición aérea tome el cielo entre las 10.00 y las 15.00 horas. Será una secuencia encadenada de maniobras que arrancará con el descenso de la patrulla de paracaidismo PAPEA y que avanzará entre helicópteros, grandes aeronaves de transporte y pilotos acrobáticos. La clausura, ya en la primera hora de la tarde, estará en manos de uno de los iconos de la aviación militar europea: el Eurofighter, cuyo paso suele traducirse en un estruendo seco y breve que deja una estela de expectación.

El festival arrancará con el descenso de la patrulla de paracaidismo PAPEA. / Iván Urquízar

Entre esos dos extremos, el programa combina músculo institucional y espectáculo civil. El Airbus A400M, los anfibios Canadair o el helicóptero NH Lobo compartirán espacio con aparatos de la Guardia Civil, como el H-135 o el CN-235 dedicado a la vigilancia marítima. Junto a ellos, aeronaves de aeroclubes y formaciones internacionales aportarán una dimensión más cercana a la aviación deportiva y de exhibición. Desde Reino Unido llegarán algunos de los equipos más destacados en acrobacia aérea, mientras que Italia participará con el WeFly Team, una formación singular en la que dos de sus tres pilotos vuelan con discapacidad física, desafiando no solo las leyes de la gravedad, sino también ciertos límites asumidos.

Nombres propios como los de Camilo Benito, el portugués Jorge Loureiro o el español Juan Velarde —vinculado durante años a la Red Bull Air Race— harán ‘virguerías’ por el cielo.

Estreno de la Formación Mirlo

Este año, sin embargo, el festival también se construye sobre una ausencia. La desaparición de la Patrulla Águila, durante décadas uno de los grandes referentes de la aviación acrobática española, deja un vacío simbólico que la organización reconfigurará con la incorporación de la Formación Mirlo. Se trata de un nuevo proyecto del Ejército del Aire y del Espacio, integrado por pilotos formados en el Pilatus PC-21, que inicia aquí su andadura pública.

La Formación Mirlo sustituirá la ausencia de la ya desaparecida Patrulla Águila. / Iván Urquízar

Exhibición ‘Sunset’

El festival, en cualquier caso, no se limita a las horas centrales del domingo. Desde el viernes 1 de mayo, los entrenamientos abiertos permiten observar la trastienda del espectáculo: vuelos de prueba, ajustes, repeticiones que anticipan lo que vendrá. El sábado 2 de mayo tendrá lugar la exhibición ‘Sunset’, entre las 19.00 y las 22.00 horas. A esa hora, la luz del atardecer introduce otra dimensión estética: las maniobras se llevrán a cabo sobre tonos cálidos y, ya entrada la noche, el cielo se convertirá en un lienzo para el humo de colores y la pirotecnia aérea.

Más actividades

El festival se despliega más allá del cielo y se alarga durante tres días completos, desde la noche del viernes 1 de mayo, cuando la explanada Barnuevo se convertirá en escenario con un concierto gratuito de La Banda de Ases y su repertorio ‘indie’. La música volverá a ese mismo espacio el sábado por la noche con un tributo a La Oreja de Van Gogh. Entre ambos momentos, ese enclave funcionará como punto de encuentro del evento: allí se concentrarán actividades como la firma de pósteres por parte de los pilotos y buena parte de la programación pensada para el público familiar.

En ese mismo entorno se instalará la Play Zone, un espacio de acceso libre que permanecerá activo durante todo el fin de semana. Simuladores de vuelo, pruebas con drones y actividades infantiles convivirán con una propuesta de realidad virtual desarrollada por la Fundación Integra, que permitirá al visitante situarse en la cabina y reproducir maniobras de la Patrulla Águila, sobrevolando virtualmente el Mar Menor y su entorno. Mientras tanto, a lo largo del paseo Colón, varios aviones quedarán expuestos en el frente marítimo, acercando las aeronaves al público a ras de suelo.

El alcance del evento se mide también en cifras: se espera la llegada de cientos de miles de visitantes durante el puente. Para San Javier, supone un impulso turístico en un momento menos saturado del calendario, pero también una reafirmación de identidad. No es casual que el municipio se reivindique como ‘Ciudad del Aire’. Hace más de ocho décadas, este enclave fue elegido como lugar de formación de aviadores militares, y desde entonces la presencia de la aviación ha modelado su paisaje, su economía y su memoria colectiva.

Consulta en este enlace todos los participantes del Festival Aéreo de San Javier 2026: festivalaereosanjavier.com