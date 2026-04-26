Festejos
Elegidos los cargos para las fiestas de moros y cristianos de Jumilla 2026
Los actos se celebrarán del 12 al 14 de junio
La Federación de Moros y cristianos “Don Pedro I” ha dado a conocer los cargos para las fiestas que se desarrollarán del 12 al 14 de junio en la localidad de Jumilla.
Los hermanos Gil Álvarez (Pedro y Claudio) han sido designados Capitán Moro y cristiano, respectivamente, en estas fiestas para la ciudad de Jumilla; el embajador será Iván Alarcón Ruiz, que trabaja en la prevención de enfermedades raras; Carla Medina Terol ejercerá como abanderada infantil y Juana María Olivares García lo hará como abanderada mayor; Francisco Jiménez Simón será el alcaide del Castillo. La escritora y poetisa, Ana María Tomás Olivares se encargará de pregonar las fiestas.
Como cada año, por estas fechas, se ha celebrado una semana cultural donde se ha presentado el cartel, obra del jumillano Antonio Valero.
Ginés Palazón, presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Jumilla ha calificado de "fiestas, alegría y convivencia" estas fiestas de moros y cristianos que cumplen 40 años en la ciudad de Jumilla. Desde el año 2024 los festejos se celebran en el mes de junio.
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