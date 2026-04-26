El Ayuntamiento de Lorca culmina la restauración de la senda al Cejo de los Enamorados

La célebre senda al Cejo de los Enamorados, una de las rutas senderistas más transitadas del municipio de Lorca, ya luce su mejor versión. Y es que, una vez culminado el proyecto general de adecuación y restauración ambiental ejecutado por el Ayuntamiento –que ha invertido cerca de 130.000 euros en los últimos meses– el camino era inaugurado este domingo por todo lo alto.

Fulgencio Gil, alcalde de la ciudad, tomaba parte en el acto, junto a gran parte de la Corporación Municipal que, acompañados de decenas de deportistas y guiados por la asociación 'Lorca-Santiago' y 'La Carrasca' con la colaboración de la asociación 'Amigos del Cejo', recorría los más de 9 kilómetros de longitud a lo largo de los cuales se podía contemplar los cinco puentes mejorados así como la nueva área de descanso con mirador.

La ruta comenzaba junto al aparcamiento del Castillo. / L.O.

"Estamos ante el sendero más transitado de nuestro municipio por su cercanía con el casco urbano. Enclavado en la conocida Sierra de la Peñarrubia, dominando las vistas sobre el Valle del Guadalentín; un recorrido de leyenda que debe su nombre a la trágica muerte de dos amantes, él moro, ella cristiana que, al ver imposibilitado su amor, deciden arrojarse desde el cejo que allí se encuentra, brotando en ese momento una fuente de agua para la posteridad. La ruta, que forma parte de la histórica Vía Augusta, discurre entre pinares de pino carrasco, esparto y otro matorral mediterráneo, así como flora autóctona y, al resguardo de la pinada, atraviesa ramblas y barrancos hasta llegar a la fuente Cejo, frente a una impresionante pared vertical de arenisca", recordaba el regidor.

Concretamente, las tareas de rehabilitación se han centrado en aquellos tramos que necesitaban de actuaciones urgentes que mejoraran su transitabilidad, accesibilidad y seguridad, atendiendo a cinco puentes, adecuándolos a base de estructura metálica de acero, y aumentando el ancho de las pasarelas que cuentan con pavimento de madera maciza, colocando el mismo tipo de barandas de seguridad, dando así visión de conjunto. También se han renovado los elementos de seguridad preexistentes. Todo ello, con una inversión de 118.266 euros, dentro de las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español, financiado por la Unión Europea-Next GenrationEU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística del Gobierno regional, del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Varios concejales de la Corporación Municipal participaban en la jornada. / L.O.

Según recordaba Gil Jódar, las actuaciones se han ejecutado con la intención de dotar de la "máxima seguridad" a un espacio que "se ha convertido en un recorrido habitual no solo para los lorquinos, sino también para muchos visitantes que acuden atraídos por su espectacularidad y su fácil acceso". Para ello, se ha trabajado desde las Concejalías de Turismo y Desarrollo Local, sumándose también el área de Deportes, desde donde se ha llevado a cabo la construcción de una nueva área de descanso con mirador, con una inversión próxima a los 9.000 euros. En este caso, la obra servía para dar respuesta a la demanda del colectivo ‘Amigos del Cejo’, un grupo de lorquinos que desde hace años cuida del paraje.

En este punto se adecuaba y limpiaba una superficie de 150 metros cuadrados mediante desbroce manual, habilitando un acceso transitable y suavizando su pendiente. También se han instalado nuevos bancos y se ha colocado una barandilla rústica de madera, con una tipología similar a la de los vallados existentes. Además de estas actuaciones, el Ayuntamiento continúa trabajando, junto con la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, en la homologación, con matrícula SL-MU 41 Senda del Cejo de los Enamorados, de todo el sendero integrándolo así dentro de la red oficial, facilitando con ello su promoción a través de guías, plataformas especializadas y entidades deportivas, lo que favorece su visibilidad y uso ordenado.

'Sendero Azul'

Durante la jornada, también se reconocía a la propia ruta, que recientemente ha pasado a formar parte de los más de 1.200 kilómetros de ‘Senderos Azules’ que cubren la geografía española, "contribuyendo con ello al proyecto municipal de fomento el turismo sostenible y de ampliación de la oferta turística de nuestro municipio a través de nuestro patrimonio natural, cultural e histórico", manifestaba Gil Jódar.

En este sentido, cabe destacar que Senderos Azules es un programa de ámbito nacional que galardona la recuperación y puesta en valor de itinerarios que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible de nuestro entorno. Forman parte de un programa promovido y gestionado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) que desarrolla en España programas como Bandera Azul (bandera con la que también está distinguida la Cala de Calnegre) o Ecoescuelas.

Imagen de archivo de los puentes de la ruta. / L.O.

"Lorca ha tenido que informar este año sobre este sendero en muchos y diversos aspectos que abarcaban desde la fauna y la flora hasta las mejoras realizadas para ponerlo en valor, señalización, seguridad, accesibilidad, actuaciones de educación ambiental y un largo etc. Ha sido en febrero de este año, cuando ha sido concedida la distinción a las nuevas incorporaciones entre las que se incluía Lorca, junto con otras seis de la Región, haciendo que Murcia sea la segunda comunidad autónoma con más Senderos Azules del país, solo por detrás de Galicia", terminaba el primer edil