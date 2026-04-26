El Ayuntamiento de Lorca adjudica las obras de rehabilitación de una vivienda dentro del proyecto de revitalización de los barrios altos

Sigue avanzando el gran proyecto de revitalización de los barrios altos de Lorca. Y es que, según confirma la edil de Urbanismo, María Hernández, a esta Redacción, la Junta de Gobierno local ha aceptado de la propuesta de adjudicación del contrato relativo a la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en calle Empedrado, en Santa María, uno de los apartados del proyecto Natur-W. En este sentido, la concejala recuerda que el proyecto "está dotado con 4,7 millones de euros financiados por los Fondos Feder, y comprende: la rehabilitación de la vieja cárcel, el desarrollo de un bosque urbano de más de 3.000 m² y la renovación de viviendas municipales, entre ellas esta, mediante ‘fachadas verdes’ y construcciones energéticamente eficientes, aunando patrimonio, la ecología y vida comunitaria".

Así, el precio de adjudicación de 115.071 euros, otorgada a la empresa Tercylor S.L., está precisamente financiado con estos fondos, "y supone un paso más por parte de este Ayuntamiento, con Fulgencio Gil a la cabeza, en su apuesta por la revitalización de los barrios altos y el urbanismo sostenible en el municipio".

María Hernández, edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, en una imagen de archivo. / Ayto. de Lorca

"La renovación de las viviendas municipales en barrios altos da prioridad a las situadas cerca de ese futuro parque, para mejorar la imagen general y la calidad ambiental de la zona, y una transformación que no solo mejora el rendimiento energético, sino las condiciones de vida de los residentes, mediante intervenciones de eficiencia energética que reducen la demanda de energía y contribuyen al bienestar”, ha apuntado la edil, que ha reseñado que el plazo previsto para la ejecución de estas obras es de 6 meses, comenzando en aproximadamente un mes.

En el caso de la edificación a rehabilitar, se trata de una vivienda de unos 131 m² entre medianeras en estado bastante deteriorado. "Estructuralmente no presenta deficiencias importantes que comprometan su estabilidad; sin embargo, presenta problemas de humedad, paramentos y acabados en mal estado, no reuniendo los requisitos mínimos que el Código Técnico de la Edificación exige en vivienda; por lo que se la va a dotar de una nueva distribución, así como de las condiciones idóneas de higiene y habitabilidad", suma Hernández Benítez.

Vista general del barrio de Santa María, desde la iglesia que le da nombre. / Daniel Navarro

A ello, se sumará la ejecución de 3 viviendas, en la calle Sicilia, dando lugar a un edificio de dos alturas que albergará 2 viviendas de dos dormitorios y una de tres dormitorios, contando con todos los requisitos recogidos en el Código Técnico de la Edificación, además de las condiciones establecidas en el Plan General Municipal. Sus fachadas serán aisladas mediante un biopoliuretano, que servirá como enraizaste para la creación de un jardín vertical en la fachada mejorando con ello el aislamiento térmico del bloque, siendo este ‘muro verde’ una de las soluciones basadas en la naturaleza innovadoras dentro del proyecto Natur-W que se pretende testear. El Presupuesto de contrata, en este caso, es de 472.474 euros y el plazo de ejecución para este proyecto se estima en 12 meses; dando como resultado un montante total para ambas intervenciones de 587.545 euros.

Proyecto NatUR-W

La actuación está enmarcada en el proyecto europeo NatUR-W (Nature-based Urban Regeneration through Water), que busca afrontar los retos urbanos derivados de la pobreza energética y el cambio climático, especialmente el aumento de temperaturas, los episodios de calor extremo y la escasez de agua. En este contexto, la ciudad de Lorca plantea una solución basada en la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) innovadoras, sostenibles y autosuficientes, integrando el ciclo natural del agua para mejorar la eficiencia energética de viviendas sociales y edificios públicos, así como regenerar el entorno urbano.

La actuación se centra en dos líneas principales: la aplicación de SbN en edificios públicos mediante sistemas de aislamiento con materiales reciclados y sostenibles, y la renaturalización del entorno mediante la creación de una nueva zona verde pública. Estas soluciones, al incorporar el ciclo del agua, reducen los costes de mantenimiento, aumentan su durabilidad y mejoran la calidad de vida, generando además refugios bioclimáticos y servicios ecosistémicos.

Vista general de la antigua Cárcel con San Patricio de fondo (imagen de archivo). / Daniel Navarro

En ese sentido el proyecto se articula en cuatro actuaciones interconectadas: la mejora y reconstrucción de viviendas sociales próximas a los antiguos depósitos de agua, la creación de un parque urbano que integre el entorno, rehabilite los depósitos y los conecte con el edificio de la cárcel, y la rehabilitación de esta última para dotarla de un nuevo uso vinculado al conjunto del proyecto.

Este proyecto está cofinanciado por la European Urban Initiative (EUI) con soporte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Concretamente, el proyecto Natur-W está financiado en un 80 % por la Unión Europea. El 20 % restante corre a cargo del Ayuntamiento de Lorca, el Consistorio realiza una aportación municipal mediante la cesión del suelo donde se ejecutarán las actuaciones. Asimismo, el consistorio contribuye a través de gastos de personal vinculado al proyecto y encargado de su desarrollo, coordinación y gestión, así como otras aportaciones económicas que serán asumidas directamente por el Ayuntamiento de Lorca.