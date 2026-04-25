Las pedanías de La Hoya y Tercia, en Lorca, reducen el aislamiento provocado por el AVE

El concejal de Pedanías e Infraestructuras, Ángel Meca, anunciaba este sábado la apertura al tráfico del tramo del cruce del Camino de Enmedio con la carretera RM-D3, una actuación muy reclamada por los vecinos y conductores que transitan por esta zona, y que suponía una de las peticiones de modificación al proyecto inicial de soterramiento en Lorca por parte de Adif.

"Hace apenas unos pocos días, se ha puesto en servicio y abierto de nuevo al tráfico, tras prácticamente tres años cortada la vía mediante una plataforma de advertencia con motivo de las obras del AVE. Estamos ante una mejora sustancial gracias a este cruce, que hubiera quedado imposibilitado sin las reclamaciones vecinales y el apoyo municipal a las mismas, facilitando, en este caso, la entrada en la pedanía de Tercia para los residentes y usuarios de la vía", manifestaba Meca Ruzafa.

El cruce, en detalle. / L.O.

"Quiero agradecer enormemente tanto a las asociaciones de vecinos de La Hoya como de Tercia todos sus esfuerzos por la mejora sustancial que se ha hecho en el cruce, poniendo de manifiesto que las cosas se pueden mejorar, habiendo voluntad por parte de todos. De la misma forma, quiero trasladar nuestro agradecimiento a Adif, por su aceptación a este cambio al proyecto inicial del soterramiento; y también a la Dirección de Carreteras, por autorizar el cruce a la izquierda y las modificaciones propuestas”.

Contribución municipal

En este punto, el edil destacaba la contribución del propio Ayuntamiento de Lorca, que ejecutaba en el enclave una obra de rebaje de los terrenos, la colocación de una malla de geotextil y la implementación de grava para evitar que puedan crecer y extender matorrales que impidan la visibilidad. "Este es un claro ejemplo de que las mejoras son posibles y factibles, y llegan cuando todos, vecinos, administraciones…, trabajamos de la mano por el bien general", concluía meca Ruzafa.