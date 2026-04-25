Leonor visita Santiago de la Ribera con la Regata Interuniversidades

La celebración de la Regata Interuniversidades a Santiago de la Ribera ha sido una oportunidad extraordinaria para ver a la princesa Leonor participando, junto a sus compañeros, en las competiciones de piragüismo.

En este sentido, cabe recordar que Leonor se encuentra en su última etapa de formación aeronáutica en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier. Una vez terminada esta fase de su vida, la Princesa de Asturias cursará una carrera universitaria que, por el momento, no ha trascendido de manera oficial.

En la competición participan la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, el Centro Universitario de la Defensa, la Universidad Católica San Antonio y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Se trata de la decimoquinta edición de la Regata Interuniversidades de piragüismo. El evento se desarrolló entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde en la playa Barnuevo.

El Club Escuela de Piragüismo Mar Menor y el Ayuntamiento de San Javier, a través de la Concejalía de Deportes, organizaron este Campeonato Náutico Interuniversidades.

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En esta edición el trofeo seguirá sin propietario, ya que solo se entrega en propiedad después de tres victorias seguidas o cinco alternas. En 2023 se entregó a la UCAM, que ya atesora cinco trofeos, por lo que el contador se puso a cero en 2024, cuando resultó ganadora la Universidad de Murcia, ganando la UCAM la edición de 2025.