El exedil de Vox en Las Torres asegura que denunció al partido las irregularidades de sus compañeras en 2023

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz Sánchez, asegura que ya en el año 2023 puso en conocimiento de la dirección nacional de Vox los hechos que ahora están siendo investigados por el juzgado de Molina de Segura por presunta prevaricación de la concejal de Hacienda y primera teniente de alcalde, Isabel María Zapata, y la concejala de Festejos, Amalia Pérez, "y pasaron del tema".

Según denuncia, desde Madrid se limitaron a pedirle "que no hiciera ruido" porque había que "terminar la legislatura". La semana pasada, Ruiz anunciaba su salida de Vox por la investigación abierta, recalcando su "firme e inequívoca desvinculación respecto a los hechos". "Pedí a Vox que las cesaran por este tema y la sorpresa fue que, por destapar esto, quisieron cesarme a mí", desvela.

"Vox, con la connivencia y beneplácito del PP, se está saltando la Ley de Contratos" Francisco Jesús López Noguera — Portavoz PSOE Las Torres

La jueza que ha abierto diligencias, al igual que la Fiscalía y un perito independiente, aprecian indicios de delito, lo que llevará a que Zapata y Pérez tengan que declarar en un proceso que tratará de esclarecer cómo se gastaron el dinero de todos los torreños en las fiestas de 2023. Según denuncia el Grupo Socialista, impulsor del proceso, se gastaron más de 700.000 euros en las fiestas de ese año —cuando las de 2022 supusieron cerca de 440.000 euros—, de los que casi 300.000 euros fueron de forma irregular.

"Vox, con la connivencia y beneplácito del PP, se está saltando la Ley de Contratos. Nosotros lo teníamos claro y por eso acudimos a los tribunales. Algo tan grave no se puede dejar pasar", señalaron los socialistas a través de un comunicado en las redes sociales.

Ruiz no entrega el acta

Mientras tanto, el exedil de Vox ha pedido también al alcalde de Las Torres, Pedro José Noguera, que cese a quienes fueron compañeras de partido "porque no es de recibo tener en el Equipo de Gobierno a dos investigadas por presunta prevaricación administrativa".

Además, recuerda que tanto Isabel María Zapata y Amalia Pérez dimitieron del Partido Popular en 2023 porque decían que la presidenta del PP del municipio entonces, Yolanda Muñoz, estaba siendo investigada por presunta prevaricación.

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Ruiz adelanta que en el próximo pleno se convertirá en concejal no adscrito, puesto que tiene "trabajo a medio por hacer" y no es él quien debe de dejar las actas, sino las imputadas.