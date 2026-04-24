Agua
Vecinos de la Pedanías Altas de Lorca denuncian llevar meses sin agua potable
IU llevará las reclamaciones de los habitantes de la zona al próximo Pleno
"A nuestras casas hace meses que no llega el agua, pero si llegan los recibos de Aguas de Lorca". Así de contundentes se mostraban los vecinos de las diputaciones de Lorca que para el suministro de agua potable dependen del manantial de Tirieza, y que, según relataban, se encuentra sobreexplotado.
Para buscar soluciones a una situación que afecta a los habitantes de diputaciones como La Parroquia, Ortillo o Los Jarales, la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde llevará al próximo Pleno una moción destinada, también, a denunciar una problemática otrora estacional y ahora convertida en estructural.
"La explicación de la mercantil 'Aguas de Lorca' achacando estas circunstancias a “variaciones estacionales del caudal” es un “cuento chino”, cuando existe el convencimiento de que esas irregularidades del caudal tienen su causa en la esquilmación y desviación de este recurso a las explotaciones ganaderas que salpican la zona, cuando su uso debiera ser estratégico y estar restringido únicamente al consumo humano de boca", denunciaba el concejal.
Cuatro meses
Durante la comparecencia una de las vecinas de la zona, Ana Sáez, significaba que esta situación "ha mermado mucho nuestra calidad de vida", puesto que debido a la falta de suministro "tenemos que subir garrafas y bidones desde Lorca para poder cocinar, limpiar y asearnos". Del mismo modo Isabel Tudela, vecina de Los Jarales, afirmaba llevar cuatro mese sin suministro: "la solución que nos dan desde la empresa 'Aguas de Lorca' es que nos instalemos a nuestra cuenta un depósito mientras les seguimos pagando a ellos los recibos", denunciaba.
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