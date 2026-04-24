Tomás Rubio vuelve a perder su segunda cuestión de confianza en solo siete meses

Tomás Rubio, regente municipal del PP en Cieza, ha perdido este viernes su segunda cuestión de confianza en el Pleno municipal extraordinario del Ayuntamiento en un intervalo temporal de apenas siete meses.

La primera, que se llevó a cabo en septiembre de 2025, fue motivada para la aprobación de los presupuestos municipales, los cuales fueron desestimados en el Pleno municipal. Perdió la cuestión de confianza, pero no dimitió, sino que, siendo consciente de que la oposición (PSOE y VOX) no pactarían un candidato alternativo a la alcaldía, en el plazo legal de un mes para presentar una moción de censura, "aguantó el chaparrón" para que, automáticamente, fueran aprobados y asegurarse el bastón municipal. Ahora, los hechos se repiten después de que el pasado lunes la modificación de créditos que llevó al Pleno fuera rechazada por la oposición y este viernes los volviera a llevar al Pleno local, pero vinculada a la cuestión de confianza.

Al terminar el Pleno, el Gobierno local se ha victimizado, responsabilizando a la oposición de todos los problemas municipales, obviando realizar ningún atisbo de autocrítica, a pesar de que actualmente el Ejecutivo del PP se compone de concejales ante los 13 que integran la oposición.

Solo ocho votos faborables

El resultado ha sido muy negativo para Rubio, ya que sólo ha obtenido los 8 votos favorables de su partido (PP) en contraposición de los 13 negativos de la oposición (9 de PSOE, 3 de Vox y 1 de la concejala no adscrita que abandono las filas populares al llegar al cargo).

Durante la celebración del Pleno municipal, en el que se debatió la cuestión de confianza, los reproches por parte de los tres partidos político fueron constantes, ya que la gestión municipal se encuentra paralizada desde que hace dos años el PP rompiera unilateralmente el pacto de Gobierno que tenía con Vox tras los resultados electorales de 2023. Desde ese momento, el PP se enrocó en gobernar en minoría, sin dialogar con la oposición, y PSOE y Vox han votado en la mayoría de las ocasiones en contra de las propuestas del Gobierno local

Ahora, la oposición dispone de un mes de plazo para llegar a un acuerdo y presentar una moción de censura y un candidato a la alcaldía alternativo, aunque es muy probable que la oposición no llegue a un acuerdo para presentar una moción de censura, según fuentes de VOX y PSOE consultadas por esta redacción. Si así fuera, se aprobará la modificación de créditos y el PP seguirá gobernando en minoría hasta las elecciones municipales del próximo año mientras Cieza sigue "paralizada".