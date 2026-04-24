Santomera celebra este fin de semana la Feria de Abril

Santomera celebra este fin de semana una nueva edición de su tradicional Feria de Abril, que tendrá lugar en el Jardín de Todi con un completo programa de actividades abiertas a toda la ciudadanía.

La iniciativa ha sido presentada por Ricardo Giner, concejal de Cultura, junto a representantes de la Peña Flamenca Antonio El Mauricio y de la Asociación de Sevillanas Verde-Limón, entidades organizadoras de esta cita.

La programación dará comienzo el sábado 25 a las 13:00 horas con ambiente flamenco, tapas y demostraciones de baile en el recinto rociero del Jardín de Todi. Posteriormente, dará comienzo un tardeo flamenco que contará con el concierto de Lucas Carmona, hijo de Antonio Carmona, mítico miembro del grupo Ketama; y la rumba y el flamenco house de DJ Ricky.

El domingo 26 arrancará con café y bizcocho en la plaza de la Iglesia de Santomera, como antesala a la misa rociera, prevista a las 10:00 horas. Tras su celebración, a las 11:00 horas, se iniciará la romería hasta el Jardín de Todi.

Una vez en el recinto, se desarrollarán diferentes actuaciones flamencas y rocieras de los grupos anfitriones e invitados de la Región de Murcia y alrededores. A las 14:00 horas tendrá lugar la tradicional comida de hermandad y, como cierre de la programación, a las 16:00 horas, actuará el grupo Brisa Flamenca.

Noticias relacionadas

El edil ha subrayado que esta celebración “es una cita imprescindible para los amantes del flamenco, que pone en valor la apuesta del Ayuntamiento por las tradiciones y la cultura”.