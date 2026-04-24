San Javier impedirá la construcción de viviendas en su parte de La Manga: solo se podrán levantar alojamientos turísticos

No se podrán construir edificios de viviendas en el suelo disponible de La Manga que pertenece al término de San Javier, que estará limitado al levantamiento de hoteles y alojamientos turísticos. Así lo ha comunicado el alcalde del municipio, José Miguel Luengo, que ha anunciado este viernes el avance de una modificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento, la número 79, que supondrá la eliminación del uso residencial colectivo y la reducción de edificabilidad en suelos pendientes de desarrollo en el Mar Menor.

"Esto significa que no se construirá una torre de viviendas más en La Manga del Mar Menor en el término de San Javier, que va del kilómetro 4 al 19", ha aclarado José Miguel Luengo, que ha explicado que "ese suelo se orientará a hoteles, alojamientos turísticos y servicios complementarios al turismo", con una reducción de edificabilidad de casi un 30 por ciento.

Luengo ha explicado que la modificación propuesta supondrá reducir la presión urbanística en 100.000m2, pasando de los 416.665m2 actuales, lo que permitiría construir otras 4.000 viviendas, a 317.000m2, que se dedicarán exclusivamente a infraestructuras turísticas.

"Tenemos claro que no necesitamos más viviendas, necesitamos más actividad turística y por lo tanto económica durante más tiempo y eso no lo vamos a lograr con el actual modelo urbanístico", ha afirmado José Miguel Luengo.

En La Manga existen actualmente 20.403 viviendas, con solo 3.000 personas empadronadas, frente a unas 4.000 plazas turísticas regladas. "Este modelo turístico de La Manga ha dependido hasta hoy de viviendas vacías buena parte del año, por lo tanto considero que sería un error seguir incrementando los desarrollos residenciales que agravan la estacionalidad", ha afirmado el alcalde, que ha señalado que se trata de "una decisión basada en el interés general" , respaldada por un informe técnico y jurídico "que protege al Ayuntamiento frente a posibles demandas de indemnizaciones".

El alcalde ha indicado que La Manga del Mar Menor está desarrollada al 80 por ciento y que el 20 por ciento restante que queda por desarrollar "no puede seguir insistiendo en la estacionalidad que genera la segunda residencia y lo que esto supone para la estabilidad de los servicios tanto públicos como privados, bares, restaurantes y comercios".

En este sentido, José Miguel Luengo ha defendido la conveniencia del uso turístico del suelo por su mayor aportación al uso residencial en términos de actividad, empleo y retorno económico para el municipio. "Un desarrollo turístico ordenado y planificado genera una demanda constante de servicios, restauración, comercio, mantenimiento, ocio y transporte, mientras que el uso residencial, especialmente cuando se orienta a segunda residencia, produce una ocupación intermitente y una menor actividad económica", ha afirmado.

Luengo ha afirmado que la actual escasez de plazas hoteleras excluye a un destino como La Manga del Mar Menor de los principales touroperadores y con el nuevo modelo que se promueve ahora se podría aspirar a tener en torno a 16.000 plazas de hoteles o apartamentos turísticos además de las viviendas residenciales que se puedan convertir en vivienda turística.

Por último, el alcalde de San Javier ha manifestado que "no existe en toda la costa del Mediterráneo unas parcelas con las características de sol y playa como las que existen en La Manga", e invitó a los propietarios de las parcelas de uso residencial colectivo a dirigir sus expectativas "hacia un sector que ayudará a mejorar La Manga del Mar Menor y a generar más oportunidades durante todo el año".