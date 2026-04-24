La primavera llega al comercio de Cehegín con bonos descuentos

La Asociación de Comercio de Cehegín impulsa una campaña digital con 3.000 euros en bonos para dinamizar el comercio local. La iniciativa, que se desarrollará del 27 de abril al 31 de mayo, premiará las compras en establecimientos adheridos con bonos de 5 euros y un sorteo final de 100 euros, a través de la plataforma Cehegín se Lleva.

Se desarrollará del 27 de abril al 31 de mayo

La Asociación de Comercio de Cehegín, en colaboración con la Dirección General de Comercio y el Ayuntamiento de Cehegín, pone en marcha la campaña “Bonos de Primavera”, una acción de dinamización comercial que movilizará 3.000 euros en incentivos para fomentar el consumo en el comercio local, gracias a una subvención de la dirección general de Comercio del Gobierno de la Región de Murcia.

La campaña se desarrollará del 27 de abril al 31 de mayo y responde a un doble objetivo: incentivar las compras en los establecimientos del municipio y consolidar 'Cehegín se lleva' como un canal activo de conexión entre comercios y ciudadanía.

Durante este periodo, las personas que realicen compras superiores a 25 euros en los comercios adheridos podrán acceder a bonos de 5 euros, hasta agotar el presupuesto disponible. Además, todas las personas participantes entrarán automáticamente en el sorteo final de un premio de 100 euros.

‘Cehegín se lleva’

CSL Bonos primavera / La Opinión

Uno de los elementos clave de la iniciativa es su carácter digital, ya que toda la participación se articula a través de la plataforma Cehegín se Lleva. “Este enfoque permite facilitar el acceso a la campaña, mejorar la experiencia de participación y reforzar el papel de esta herramienta como canal de fidelización y promoción del comercio local”, destacó el presidente de la asociación de Comercio, Francisco Jesús Zamora,

Por su parte, el concejal de Comercio, José Antonio Zafra, explicó que “Se trata de una iniciativa que beneficia tanto a los comerciantes como a los clientes, ya que los primeros pueden reactivar las compras y los compradores adquieren productos a precios más accesibles”, también agradeció a la dirección general de Comercio “su implicación a la hora de realizar políticas activas que favorezcan el comercio de proximidad, fundamental para la vida de los municipios”.

Participación

Para participar, las personas usuarias deberán realizar una compra en uno de los establecimientos adheridos y acceder a la app 'Cehegín se lleva'. Desde la sección Fidelización / Cupones, podrán seleccionar el cupón correspondiente y escanear el código QR facilitado en el punto de venta. El proceso es sencillo, ágil y completamente digital.

A través de esta acción, la Asociación de Comercio de Cehegín refuerza su apuesta por campañas coordinadas, visibles y orientadas a resultados, que faciliten la participación ciudadana y contribuyan al impulso del tejido comercial del municipio.

Un total de 31 establecimientos participan en esta edición

Un total de 31 establecimientos participan en esta edición. Los comercios adheridos a la campaña son: Begasel, Supermercado Madrugas, Imagen, Manantial Salud, Óptica Anité, Óptica Antonella, Mobilehome, Joyería La Rosa, Viveros La Aparecida, Atmósfera Sport, Mundo Móvil, Jardín de los Aromas, Kids Mandarina, Mercería Hilo y Aguja, Mercería Gabarrón, Mabelle, Todo Agua, Zapatando, Electricidad Moya, Klee Visión y Audio, La Percha, Azuay, Urban Fashion, Librería Mª Jesús, El Armario de Ainara, Las Maravillas de Mavi, Tejidos Clemente, Mímate, Pérez Expert, Conartere y Área.

Desde la organización se anima a vecinos a participar en esta campaña, aprovechar los bonos disponibles y seguir apostando por el comercio local como motor de la economía del municipio.