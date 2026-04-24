Moratalla es el municipio de la Región donde más creció el presupuesto del Plan de Obras y Servicios de la Comunidad 2024-2025 respecto al anterior programa. En concreto, la dotación aumentó un 107 por ciento, hasta alcanzar 684.396 euros, la misma cuantía que recibirá ahora con cargo al nuevo plan 2026-2027, en el que ya trabaja la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias.

En los dos últimos años se han desarrollado tres proyectos que han supuesto una mejoría en las infraestructuras y equipamientos tanto del casco urbano como de las pedanías, además de la reforma del aparcamiento y parque de la Glorieta, cuyas obras visitaron hoy el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y el alcalde de Moratalla, Juan Soria.

Se han desarrollado tres proyectos que han supuesto una mejoría en las infraestructuras y equipamientos tanto del casco urbano como de las pedanías,

Esta remodelación, en la que se ha invertido más de 338.000 euros, permitirá solucionar los problemas estructurales del garaje subterráneo y, al mismo tiempo, rehabilitar la plaza con una nueva pavimentación y un diseño lo más diáfano posible para posibilitar un mayor uso por parte de los ciudadanos. El jardín dispondrá también de un área de juegos infantiles dotada de un suelo de caucho.

El jardín dispondrá también de un área de juegos infantiles dotada de un suelo de caucho

El resto del presupuesto disponible, que ascendió a 333.275 euros, se ha empleado en actuaciones demandadas por los vecinos de Moratalla. Entre ellas, la renovación de infraestructuras viarias de alumbrado público, mobiliario urbano, pavimentación de calzadas y de instalaciones deportivas.

Actuaciones

El Plan de Obras de la Comunidad permite renovar infraestructuras y reformar el parque de la Glorieta en Moratalla / Enrique Soler

Los proyectos se localizan en el núcleo urbano, como es el caso de la calle Mellinas, y en pedanías. Así, se han llevado a cabo trabajos de mejora en el paseo de Las Sabinas y plaza Mayor, de El Sabinar; en la pista recreativa de Cañada de la Cruz; la pavimentación del Camino de los Pozos y rehabilitación del pabellón deportivo en el Calar de la Santa; la instalación de medidas de protección para garantizar la seguridad en la carretera Mazuza-Socovos a su paso por Casa Requena; y la renovación del pavimento y ampliación de la infraestructura de saneamiento en Benizar.

Marcos Ortuño reivindicó el Plan de Obras y Servicios que”permite llevar a cabo distintos proyectos que son un ejemplo de la importancia de colaboración entre las administraciones públicas y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Esta cooperación se pone de manifiesto en las bases de este programa, puesto que los ayuntamientos designan qué actuaciones se realizan en sus municipios, mientras la Comunidad aporta la financiación. En este sentido, el consejero aseguró que “los alcaldes son quienes mejor conocen las necesidades de su municipio y por eso son ellos quienes priorizan los proyectos de mayor demanda social”.

Asimismo, el consejero recordó que “la apuesta por el municipalismo es una de las señas de identidad del Gobierno regional, que trabaja cada día para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” e insistió en que “es evidente que nuestro apoyo a los ayuntamientos sería mayor si tuviésemos una financiación justa por parte del Estado”.

Por su parte, el alcalde de Moratalla, Juan Soria, puso de manifiesto que “estas obras ponen en valor espacios que estaban muy deteriorados y que eran reivindicaciones históricas de los vecinos”, destacando que “el Plan de Obras y Servicios está llegando tanto al casco urbano como a las pedanías del municipio”.

24 millones para 45 municipios

La Dirección General de Administración Local ya está trabajando con los ayuntamientos de la Región para aprobar el Plan de Obras y Servicios y el Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2026-2027, del que se van a beneficiar los 45 municipios, que supone una inversión de 24 millones de euros.

Los ayuntamientos disponen de plazo durante todo el mes de mayo para presentar los proyectos

Los ayuntamientos disponen de plazo durante todo el mes de mayo para presentar los proyectos que desean incorporar en los programas en función del presupuesto asignado.

En cuanto al Plan de Obras y Servicios, el presupuesto supera los 18 millones de euros, repartidos entre los dos años, y beneficia a los 41 municipios de menos de 50.000 habitantes.