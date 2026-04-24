El nuevo trono de la Patrona de Lorca, listo para desfilar

El nuevo trono de la Patrona de Lorca, la Virgen de las Huertas, ya está listo para su primera aparición pública en procesión. Y es que, a pesar de que la primera vez que la Virgen desfilará sobre el mismo será en las primeras horas del próximo 3 de mayo, este viernes se llevaba a cabo la bendición de la obra por parte del párroco Pablo Romero, consiliario del Santuario Virgen de las Huertas.

Fulgencio Gil, alcalde de la ciudad, acompañaba a la Hermandad de la Virgen de las Huertas durante el acto, que contaba con la presencia de numerosos hermanos, fieles y vecinos. Concebido para ser ligero y funcional, se trata de un trono de plata, especialmente pensado para los recorridos más largos, pudiendo ser portado por entre cuatro y ocho personas. Ha sido diseñado por la propia Hermandad en colaboración con el prestigioso taller de Orfebrería Orovio, encargado de ejecutar la obra junto a una comisión creada específicamente para este proyecto.

Fulgencio Gil y Pedro Millán contemplan el nuevo trono. / L.O.

"Ha supuesto cerca de tres años de trabajo constante por parte de la Hermandad, con el objetivo de dotar a la Virgen de las Huertas de unas andas acordes a su dignidad como Patrona de Lorca. El anterior trono, de carácter sencillo, presentaba un notable deterioro con el paso del tiempo, lo que hacía necesaria su sustitución", recordaba el presidente de la cofradía, Pedro Millán.

Plata y oro

Al respecto del trono, cabe destacar que están labradas en plata e incorporan los escudos de la ciudad de Lorca, en honor a la Virgen como Patrona, así como el escudo de la Hermandad, destacados en dorado. El conjunto se completa con una peana elevada, también realizada en plata, decorada con motivos florales y huertanos, sobre la que se dispondrá la imagen de la Virgen. En su frontal, el trono presenta dos ángeles tenentes que sostienen la media luna donada por el grupo de Coros y Danzas Virgen de las Huertas el pasado mes de septiembre, recuperando así la histórica iconografía de la Patrona con la media que Patrona tuvo bajo sus pies en la imagen anterior perdida en la guerra.

Foto de familia tras la bendición. / L.O.

Igualmente, se han adaptado las andas para integrar el bastón de mando que porta la Virgen como alcaldesa honoraria de la ciudad a perpetuidad. Asimismo, el diseño combina con elegancia los tonos de la plata y el oro, logrando una gran armonía estética.