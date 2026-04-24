El nuevo colector de Lorca sigue avanzando para recoger las aguas residuales del sur

Más de 300 industrias del polígono 'SapreLorca' y 2.700 vecinos de las pedanías del sur. Esos serán los beneficiarios, una vez concluyan las obras, del colector sur del municipio, en construcción desde hace años. Precisamente para conocer el estado de las obras del tramo medio –en desarrollo actualmente– el presidente regional, Fernando López Miras, se desplazaba hasta Lorca junto a la Consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, donde los recibía alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.

En el transcurso de la visita al fragmento de la infraestructura, donde el Gobierno regional invierte 4,4 millones, el presidente regional destacaba: "este es un paso más en nuestro compromiso con Lorca y con sus pedanías. Invertimos en infraestructuras que no siempre se ven, pero que son fundamentales para garantizar bienestar, salud pública y oportunidades de desarrollo. Desde el Gobierno regional, seguimos apostando por la mejora de los servicios públicos en el entorno rural, reforzando la cohesión territorial y asegurando que los vecinos de la huerta de Lorca dispongan de infraestructuras modernas y adecuadas a sus necesidades".

Fulgencio Gil, Juan Jódar y Sara Rubira también acudían a la visita de López Miras. / L.O.

A este respecto, cabe recordar que el nuevo colector tendrá más de tres kilómetros de longitud y conectará con el tramo bajo ya finalizado, que desemboca en la Rambla de Biznaga. Además, el proyecto contempla su continuidad en una fase futura hacia la zona del polígono SapreLorca, completando así una actuación integral para todo el sur del municipio. Para poder ejecutar el último segmento, el Consejo de Gobierno autonómico autorizó, en octubre de 2024, la movilización de 5,25 millones adicionales.

Por su parte, Gil Jódar agradecía al presidente autonómico "la acción decisiva que se está llevando a cabo en el municipio gracias a la dotación regional de 4,4 millones de euros dirigidos la ejecución del tramo medio del colector de saneamiento sur de Lorca, unas obras que avanzan con paso firme y a buen ritmo y que se dirigen -fundamentalmente- a garantizar el bienestar y la salud pública y a fomentar nuevas y mejores oportunidades de desarrollo en el municipio.

López Miras y Gil Jódar este viernes en Lorca. / L.O.

Del mismo modo, el primer edil hacía hincapié en que la nueva infraestructura "permitirá recoger y canalizar tanto las aguas residuales como las pluviales, mejorando así las condiciones sanitarias y ambientales de este entorno rural. La actuación beneficiará directamente a las viviendas situadas en esta zona y dejará preparada la red para futuras conexiones".

Contra inundaciones

En el transcurso de la visita, presidente y alcalde aprovechaban para reclamar, de nuevo, la ejecución de infraestructuras que protejan Lorca y la Región de Murcia de inundaciones. "Las lluvias que se han producido en las últimas semanas en gran parte de España han dejado claro la necesidad de contar con unas infraestructuras hidráulicas del siglo XXI. Es necesario que se ejecuten obras pendientes con las que poder reducir la fuerza del agua cuando se producen fuertes lluvias", significaba López Miras.

Del mismo modo, Gil Jódar terminaba recordando "el contraste entre las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno del presidente López Miras y su manera de reaccionar con fondos públicos, con nuevas y muy importantes inversiones, frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha hecho ‘una sola presa desde 2012', ni una sola infraestructura hidráulica en Lorca".