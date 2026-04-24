Molina de Segura incorpora a su Policía Local a 16 agentes tras finalizar su formación

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha dado la bienvenida, hoy jueves, a los 16 agentes de la Policía Local que tomaron posesión en prácticas el pasado 24 de noviembre de 2025, y que se incorporan esta mañana al servicio activo, una vez finalizado el curso de formación realizado en Torre Pacheco. El primer edil ha estado acompañado por la edil de Personal, Juana Martínez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez.

Con esta incorporación, culmina una fase fundamental del proceso selectivo convocado para reforzar la plantilla de la Policía Local de Molina de Segura. Un total de 468 aspirantes se presentaron a la oposición, de la que resultaron seleccionados los 17 agentes, que tomaron posesión el pasado mes de noviembre, 16 de ellos como funcionarios en prácticas y una agente como funcionaria de carrera.

El regidor molinense ha explicado que “la llegada efectiva de estos 16 agentes al servicio diario permite culminar el itinerario iniciado tras la superación de un proceso de oposición exigente y avanzar en el refuerzo de los recursos humanos del cuerpo, con el objetivo de mejorar la atención y la seguridad de los vecinos de Molina de Segura”. José Ángel Alfonso ha recordado que “la incorporación de estos policías locales consolida, además, el mayor incremento registrado en un solo año en la plantilla de la Policía Local de Molina de Segura, dentro de la apuesta municipal por seguir dotando al cuerpo de más efectivos y de una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades del municipio”.

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Tras completar su periodo de formación en Torre Pacheco, los 16 agentes se incorporan hoy al desempeño de sus funciones con la preparación necesaria para afrontar con plenas garantías su labor en materia de seguridad ciudadana, convivencia y servicio público. “Su incorporación supone un nuevo impulso para seguir fortaleciendo un modelo de Policía Local cercano, profesional y orientado a la atención directa a la ciudadanía. Esta línea de trabajo conecta con el objetivo municipal de contar con agentes preparados, comprometidos y con vocación de servicio público”, concluye el primer edil