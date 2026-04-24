Fomento adjudica la asistencia técnica de la vía de alta capacidad de Mazarrón

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha adjudicado por 159.548 euros la asistencia técnica para la gestión de la información pública y redacción del trazado definitivo del primer tramo, así como la tramitación ambiental de la totalidad del proyecto, de la vía de alta capacidad de acceso a la bahía de Mazarrón.

Así lo anunció ayer el consejero, Jorge García Montoro, en la Asamblea Regional donde destacó “los importantes avances técnicos y administrativos realizados hasta la fecha, valorados en 300.000 euros, que posibiliten la ejecución de esta infraestructura clave para la vertebración regional”.

“Supondrá un salto cualitativo en seguridad vial, en la fluidez del tráfico y en la ordenación de accesos, y actuará como una palanca para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el impulso del turismo en la bahía de Mazarrón”, subrayó García Montoro.

La futura vía de alta capacidad, con nueve kilómetros, duplicará la capacidad de la RM-332, la carretera con mayor tráfico de la Región, con cerca de seis millones de vehículos al año. El primer tramo, de 3,8 kilómetros, discurre entre la glorieta de la Cruz Roja en Mazarrón y la glorieta de los barcos fenicios en el Puerto de Mazarrón, y concentra la mayor intensidad de tráfico, especialmente en verano.

El consejero recordó que esta actuación está incluida en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia y forma parte de las prioridades estratégicas del Gobierno regional.

Proyecto

El Ejecutivo regional ha realizado “importantes progresos en el proyecto de desdoblamiento”, indició el consejero, siguiendo el procedimiento legalmente establecido con todas las fases de información pública y evaluación ambiental ya realizadas y publicadas.

Así, ya ha destinado 140.000 euros a los trabajos técnicos iniciales, que incluyen la redacción del trazado, exposición pública y estudio de impacto ambiental. En julio de 2025 se elaboró y remitió el documento de alcance ambiental a las administraciones y organismos afectados, y se sometió a exposición pública el proyecto de trazado del primer tramo, el más transitado.

Actualmente se analizan las alegaciones presentadas. Una vez finalice la asistencia técnica, y se disponga de la Declaración de Impacto Ambiental, se redactará el proyecto de trazado definitivo con las posibles modificaciones de las alegaciones y después se licitará el proyecto de construcción.

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Con el proyecto de construcción redactado se iniciarán las expropiaciones y se continuará con el resto de los trámites administrativos conducentes a la licitación de las obras de esta infraestructura estratégica.