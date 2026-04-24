Cehegín presenta las Fiestas de San Isidro 2026 con un completo programa de tradición, convivencia y actividades

El Ayuntamiento de Cehegín ha acogido la presentación oficial de las Fiestas de San Isidro 2026, una de las celebraciones más arraigadas y queridas del municipio, que volverá a reunir a vecinos, agricultores, huertanos y visitantes en torno a las tradiciones del mundo rural durante los días 15, 16 y 17 de mayo.

En el acto han estado presentes la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador, Francisco Boluda, así como miembros de esta Hermandad, quienes han destacado la importancia de mantener vivas estas fiestas que forman parte del patrimonio cultural y social de la localidad.

La alcaldesa ha puesto en valor “el esfuerzo conjunto que se realiza cada año para seguir engrandeciendo unas fiestas que rinden homenaje a nuestros agricultores y a nuestras raíces, fundamentales en la historia y el desarrollo de Cehegín”.

Programación

Programación / La Opinión

La programación comenzará el viernes, 15 de mayo, a las 19:30 horas, con la Misa en honor a San Isidro Labrador en el convento de San Esteban. Durante el acto se nombrará a José Moya como Hermano de Honor de la Hermandad de San Isidro

El sábado la programación dará comienzo a las 11 de la mañana con el Taller infantil “Entre flores y colmenas: descubre el universo de las abejas”, con curiosidades sobre la importancia de las abejas en el mundo rural. Actividad gratuita para todas las edades. A las 12, tendrá lugar el Musical infantil “El show de Mofly, Bupy & Gum”, para proseguir con un encuentro popular para la elaboración de paellas por cuenta de los asistentes.

Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, se partirá desde el Parque Ginés Ibáñez hasta la calle Convento, donde comenzará la concentración de carrozas.

A las 18 horas, dará comienzo la Romería con San Isidro, desde la calle Convento hasta el Parque Ginés Ibáñez, acompañado por carrozas, caballos, cuadrillas, coros y danzas, charangas y todas las personas que deseen participar. La jornada concluirá con la celebración de las tradicionales migas y una fiesta con DJ’s.

Desde el Ayuntamiento de Cehegín se invita a todos los cehegineros y cehegineras, así como a quienes visiten el municipio esos días, a participar en unas fiestas

El domingo, a las 10:30 horas se celebrará la tradicional misa huertana y bendición de los campos, que concluirá con el nombramiento de nuevos hermanos de la Hermandad de San Isidro Labrador y reconocimientos a la dedicación agraria de toda una vida a Alfonso Martínez Fernández y Juan Bautista Martínez Fernández.

Desde el Ayuntamiento de Cehegín se invita a todos los cehegineros y cehegineras, así como a quienes visiten el municipio esos días, a participar en unas fiestas

Desde el Ayuntamiento de Cehegín se invita a todos los cehegineros y cehegineras, así como a quienes visiten el municipio esos días, a participar en unas fiestas que representan el orgullo por nuestras raíces agrícolas y el espíritu de convivencia de nuestro pueblo.