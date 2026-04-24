El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras incrementa su red de cámaras de videovigilancia con la instalación de once nuevos dispositivos

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y la segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Jermary Reinaldos, han supervisado los trabajos de colocación de las cámaras de seguridad en diversos puntos del municipio.

María de los Ángeles Túnez ha explicado que “desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras seguimos trabajando en la dotación de recursos a la Policía Local instalando cámaras de vigilancia en once nuevos puntos del municipio, como medio tanto de carácter disuasorio en la comisión de delitos, como recurso de ayuda de vigilancia que permita optimizar los recursos policiales e identificar la autoría de actos delictivos que pudieran producirse”.

Trabajos de colocación de las cámaras de seguridad. / La Opinión

Jermary Reinaldos, concejal de Seguridad Ciudadana, ha indicado que “concretamente, se están instalando dichas cámaras de videovigilancia en la plaza de Nogalte; los parques Augusto Vels, La Cañada y La Estación; en la avenida Adolfo Suárez, en la intersección de las calles Mayor y Nuestra Señora del Rosario; en la entrada a la piscina cubierta y en el Albergue Juvenil ‘Cabezo de la Jara’, así como en El Esparragal junto a las Oficinas Municipales y en el cruce de la DM D-11 con la RM D26”.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras ha adelantado que “el Ayuntamiento ya trabaja en la tramitación administrativa necesaria para ponerlas en marcha una vez se instalen con el envío de la solicitud a la Delegación del Gobierno autorización para su puesta en funcionamiento e incrementar, así, este sistema de vigilancia”.

Por su parte, la concejal de Seguridad Ciudadana, ha indicado que “son siete cámaras fijas de grabación de vídeo a color, sin captación de sonido las que, esta mañana, se están instalado en diversos puntos de nuestro municipio”.

Túnez García ha recordado que “estos nuevos dispositivos se unen a los ya instalados con anterioridad y que prestan servicio en la avenida Dr. Salvador Caballero García, calle 7 de julio, avenida Región Murciana, calle Los Limoneros, avenida Juan Carlos I y calle Diario La Verdad”.

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Para finalizar, Jermary Reinaldos ha insistido en que “desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras entendemos este método como disuasorio de comisión de hechos delictivos, aumenta la sensación de seguridad de la ciudadanía y, a su vez, seguimos dotando de recursos materiales a nuestra Policía Local”.